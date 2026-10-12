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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:14

11 kişinin öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yolcular 'kavşağı kaçırdın' deyince geri manevra yaptım!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı faciada son dakika gelişmesi! Gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü, yedek şoför ve çekici sürücüsü adliyeye sevk edilirken, faciaya davetiye çıkaran otobüs şoförü M.A.'nın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Şoför M.A.'nın, "Yolcular kavşağı kaçırdığımı söyleyince geri manevra yapmaya çalıştım" sözleri ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:14

Manisa'nın ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

11 kişinin öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yolcular 'kavşağı kaçırdın' deyince geri manevra yaptım!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kazanın ardından tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. gözaltına alındı.
M.A, ifadesinde yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını belirtti.
M.Y. kaza sırasında arka koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalktığını ancak çarpışmayı hissettiğini anlattı.
Çekici sürücüsü H.K. ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi.

11 kişinin öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yolcular 'kavşağı kaçırdın' deyince geri manevra yaptım!

'GERİ MANEVRA YAPARAK ŞERİDE GİRMEYE ÇALIŞTIM'

M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

11 kişinin öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yolcular 'kavşağı kaçırdın' deyince geri manevra yaptım!

Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı , M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

 

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ETİKETLER
#Trafik Kazası
#akhisar
#çekici
#Gebze-orhangazi-İzmir Otoyolu
#Tur Otobüsü
#Gündem
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