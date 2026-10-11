Manisa'daki kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği otobüsün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında çekiciyle çarpışan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsünün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mola verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BENZİNLİKTE MOLA VERDİ

Bursa'dan hareket eden ve Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsü, yolculuk sırasında ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Sabah saat 08.20 sıralarında istasyonda mola veren otobüsteki yolcuların ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiği görüldü. Yaklaşık 7 dakika süren molanın ardından yolcular yeniden otobüse binerken, aracın istasyondan ayrılarak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mustafakemalpaşa'dan da yolcu alan tur otobüsü, Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında çekiciyle çarpışarak kazaya karıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.