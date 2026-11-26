Güney Kore borsasındaki çöküş spikeri de etkiledi! Canlı yayında ağladı

Güney Kore’de yayın yapan Seoul Economic TV ekranlarındaki "Kim Ah-hyun's Golden Stock" programının sunucusu ve piyasa uzmanı Kim Ah-hyun, 25 Kasım tarihli canlı yayında Samsung Electronics hisselerine bağlı kaldıraçlı bir ürünün gün içinde yaklaşık yüzde 15 düştüğünü gösteren grafik ekrana yansıdığında gözyaşlarını tutamadı.

Yayın sırasında ilk olarak ABD teknoloji hisselerinin ve Nasdaq endeksinin görünümünü sakin bir tonda değerlendiren Kim Ah-hyun, konuşmasının ortasında duygu dolu anlar yaşadı. Yayına ait çeviriye göre sunucu, sözlerini tamamlayamadan duraksamadan önce izleyicilere şu ifadelerle seslendi:

“Kişisel olarak Nasdaq'ın yüzde 5 civarında daha düşebileceğini düşünüyorum. Çok zor bir piyasa ancak mevcut piyasa koşullarını iyi atlatmanız gerekiyor ve...”

Munhwa Ilbo gazetesinin haberine göre Kim Ah-hyun, Samsung Electronics’in tek hisseye dayalı kaldıraçlı ürün grafiği ekrana geldiğinde yarıda kestiği konuşmasının ardından izleyicilerden özür dileyerek yayına devam etti. Güney Kore basını, piyasa uzmanının devam eden dakikalarda yatırımcılara her tepki yükselişinde aceleyle alım yapmamalarını, nakitte kalmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini tavsiye ettiğini bildirdi.