Esenyurt'ta sokak ortasında bıçaklı kavga: Dehşet anları kamerada

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısların sokak ortasında başlayan tartışması, bıçaklı kavgayla son buldu. Olayda taraflardan biri tartıştığı şahsı bıçaklayarak kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Taraflardan biri diğerini bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine elen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.