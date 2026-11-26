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İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. 15 bin öğretmen adayının branş dağılımının bu hafta sonu açıklanacağını belirten Tekin, 2027 yılında Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını bildirdi.
2026 yılının temmuz ayında gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı kapsamında 15 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine alınacağının altını çizen Tekin, branş dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Tekin, "Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının da eğitimlerini tamamlamalarının ardından göreve başlayacağını belirtti. Bakan Tekin, atamaların bahar aylarında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ayrıca Bakan Tekin, 2027 yılında Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Yeni takvime göre mayıs ayında sınava girecek adaylar, temmuz ve ağustos aylarında belirlenecek. Eylül ayında Milli Eğitim Akademisinde eğitimlerine başlayacak adayların bir sonraki yılın eylül ayında öğretmen olarak göreve başlayacağı belirtildi.
Bakan Tekin, üç ayrı süreç kapsamında toplam 40 bin öğretmen adayının bulunduğunu belirterek sayıların dağılımını şöyle açıkladı:
- Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören: 10 bin
- 2026 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak: 15 bin
- 2027 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak: 15 bin