Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. 15 bin öğretmen adayının branş dağılımının bu hafta sonu açıklanacağını belirten Tekin, 2027 yılında Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Tekin'den 40 bin öğretmen müjdesi: Branş dağılımı için tarih verdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi giriş sınavlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15.000 öğretmen adayı göreve başlayacak. 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı mayıs ayında yapılacak. Bahar aylarında akademideki eğitimlerini tamamlayacak 10.000 kişi öğretmen olarak atanacak. İki akademi sınavı ile toplam 40.000 öğretmen atanmış olacak.

BRANŞ DAĞILIMI BU HAFTA SONU AÇIKLANACAK

2026 yılının temmuz ayında gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı kapsamında 15 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine alınacağının altını çizen Tekin, branş dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekin, "Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu." ifadelerini kullandı.

10 BİN ÖĞRETMEN BAHAR AYLARINDA ATANACAK

Öte yandan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının da eğitimlerini tamamlamalarının ardından göreve başlayacağını belirtti. Bakan Tekin, atamaların bahar aylarında gerçekleştirileceğini açıkladı.

2027 AGS TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Ayrıca Bakan Tekin, 2027 yılında Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Yeni takvime göre mayıs ayında sınava girecek adaylar, temmuz ve ağustos aylarında belirlenecek. Eylül ayında Milli Eğitim Akademisinde eğitimlerine başlayacak adayların bir sonraki yılın eylül ayında öğretmen olarak göreve başlayacağı belirtildi.

TOPLAM 40 BİN ÖĞRETMEN ADAYI

Bakan Tekin, üç ayrı süreç kapsamında toplam 40 bin öğretmen adayının bulunduğunu belirterek sayıların dağılımını şöyle açıkladı:

- Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören: 10 bin

- 2026 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak: 15 bin

- 2027 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak: 15 bin