Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, yıllar önce yakaladığı şöhretini geride bırakarak maneviyata yönelmişti. Hatta yaşam şeklini bile ona göre değiştiren Alptekin, ticarete atıldığını duyurdu. Bu kez de kendi markasını kurduğunu ifade eden Yaşar Alptekin, magazin gündeminin en çok dikkat çeken ismi oldu. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Eski manken Yaşar Alptekin’den şaşırtan hamle! Ticarete atıldı, kendi markasını kurdu Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, maneviyata yönelmesinin ardından ticarete atılarak kendi markasını kurdu. Yaşar Alptekin, 80'li ve 90'lı yıllarda dansçılık ve oyunculuk yaptı. Hayatında köklü bir değişime girerek maneviyata yöneldi. Uzun süre kıyafetleriyle konuşuldu, altı yılın ardından tarzında değişikliğe gitti. Ticaretle uğraşmaya başladı ve kendi markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuanlar üretiyor ve ürünlerinin tanıtımını sosyal medya üzerinden yapıyor. 2024 yılında katıldığı bir programda 12 kez ticarete atıldığını ve hepsinde başarısız olduğunu söyledi.

ESKİ MANKEN YAŞAR ALPTEKİN’DEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Bir dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan eski manken Yaşar Alptekin, 80’li ve 90’lı yıllarda dansçılık ve oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren kişiler arasında yerini alıyor. Öyle ki yıllar önce yaptığı büyük değişim hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Çünkü hayatında köklü bir değişime giren Yaşar Alptekin, maneviyata yönelmişti.

Magazin dünyasından uzaklaşarak maneviyata yönelen Alptekin, hayatında yaptığı bu büyük değişiklikle her şeyini yeniledi. Yaşam tarzındaki değişimle gündemde sıklıkla yer alan Alptekin, uzun süre kıyafetleriyle çok konuşulmuş isimlerden biri olmuştu. Beş vakit namaz kıldığından da söz de eden Alptekin, altı yılın ardından tarzında değişikliğe gitti.

Kameralardan uzak bir yaşam süren Yaşar Alptekin’den geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi. Uzun zamandır düşündüğü ifade edilen Yaşar Alptekin, iş dünyasına atılarak gündeme bomba gibi düştü. Çünkü bilindiği kadarıyla ticarete ne zaman atılsa ‘Batırdığım işlerle apartman alırdım’ sözü akıllara geliyor.

TİCARETE ATILDI, KENDİ MARKASINI KURDU

Hayatındaki kırılma noktalarından birinin 2004 yılı olduğu bilinen Yaşar Alptekin, o dönemlerde her şeyi bırakarak maneviyata yöneldiğini ifade ediyor. Hatta hac ve umre ziyaretlerinde bile düşünmüş. Öyle ki tamı tamına altı yılın ardından giyiminde büyük bir değişime giden Yaşar Alptekin, bir büyüğünün tavsiyesiyle giyimini değiştirdiğini ifade etti.

Öyle ki sadece tarzında değil, kariyerinde de değişime giden Yaşar Alptekin, ticarete atıldı, kendi markasını kurduğunu ifade etti. Kadınlara ve erkeklere özel şampuanlar üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor.

Bunların dışında 2024 yılında bir programa konuk olduğu bilinen Alptekin, 12 kez ticarete atıldığını ve hepsinde de başarısız olduğunu söyledi. Birbirinden farklı olduğu bilinen işlerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Alptekin, yakından takip edilmeye başlandı.