Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum'dan TBMM'de peş peşe açıklamalar! Rakamlarla anlattı: 26 milyar dolarlık iş birliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadele, Türkiye'nin COP31 başkanlığı çalışmaları, deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadele kapsamında dip çamuru temizliği başlatılacağı belirtildi. Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde iklim finansmanı ve elektrifikasyon gibi alanlarda müzakereler sonucunda 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiği ve 26 milyar doları aşan iş birliği hacmi oluşturulduğu açıklandı. Deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi. İstanbul'da kentsel dönüşümü teşvik için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nın Aralık 2027'ye kadar uzatıldığı ve bu kampanya kapsamında 544 bin konutun dönüştürüldüğü belirtildi. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini hayata geçiren 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabının tamamlandığı aktarıldı.

Yıllardır balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen körfezdeki sorunların dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla tespit edildiğini belirten Kurum, bilim insanlarıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yol haritasının belirlendiğini söyledi. Kurum, “İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz!” dedi.

COP31'DE 26 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde yürüttüğü çalışmaları da anlatan Kurum, iklim finansmanından elektrifikasyona kadar birçok alanda gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

COP31 kapsamında 26 milyar doları aşan iş birliği hacmi oluşturulduğunu açıklayan Kurum, Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı, uluslararası bankalarla ise 5,1 milyar dolarlık finansman paketi imzalandığını bildirdi. Kurum, Suudi Arabistan ile elektrik projelerinde, Kanada ile de enerji teknolojilerinde stratejik adımlar atıldığını söyledi.

“DEVLETİMİZ BİRİLERİNE ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN TEK BİR ADIM DAHİ ATMAMIŞTIR”

Türkiye'nin çatı kararına ilişkin müzakerelerde son dakikaya kadar çaba gösterdiğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı karede fotoğraf çektirmeyi bile zul gören ülkeleri, aynı masada buluşturmuş, konuşturmuştur. Devletimiz, birilerine şirin görünmek için tek bir adım dahi atmamıştır. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların hakkını herkese karşı savunmuştur. Bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamıştır.”

455 BİN DEPREM KONUTU TAMAMLANDI

Deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlanarak anahtarlarının teslim edildiğini belirten Kurum, konutların ödeme koşullarına ilişkin şunları söyledi:

“Anahtarları teslim ettik, bu kez de "Vatandaşa boş senet imzalatıyorsunuz" diyerek milletimizin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Konutların bedelinin yüzde 65’ini karşıladık, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit fiyatla 8 bin 750 liradan milletimizi ev sahibi yaptık.”

“DÜNYANIN HER YERİNDE DERS OLARAK OKUTULACAK”

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin Kurum, “Ben inanıyorum ki gün gelecek, bu muazzam tecrübe dünyanın her yerinde ders olarak okutulacak. Şehircilik derslerinde şehirlerin nasıl yeniden kurulduğu, kamu yönetiminde böylesine büyük bir organizasyonun nasıl yönetildiği anlatılacak.” dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul’da kentsel dönüşümü teşvik için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyas'nın Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Kalan konutların tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye’de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık" dedi.

BELEDİYELERE 9 MİLYAR 320 MİLYON LİRALIK DESTEK

Belediyelerin yatırımlarına 2026 yılında 9 milyar 320 milyon lira kaynak sağlandığını açıklayan Bakan Kurum, hizmetlerde siyasi parti ayrımı gözetmediklerini belirtti. Kurum, “Biz, milletimizi ilgilendiren hiçbir hizmette siyasi parti ayrımı gözetmedik; kim kapımızı eser için çaldıysa, ona kapımızı ardına kadar açtık.” dedi.

Belediyelerle iş birliğinin süreceğini belirten Kurum, “Başkanlarımızla Türkiye’nin hayrına olan her işte, belediyelerimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.