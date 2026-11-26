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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yıllardır balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen körfezdeki sorunların dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla tespit edildiğini belirten Kurum, bilim insanlarıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yol haritasının belirlendiğini söyledi. Kurum, “İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz!” dedi.
Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde yürüttüğü çalışmaları da anlatan Kurum, iklim finansmanından elektrifikasyona kadar birçok alanda gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.
COP31 kapsamında 26 milyar doları aşan iş birliği hacmi oluşturulduğunu açıklayan Kurum, Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı, uluslararası bankalarla ise 5,1 milyar dolarlık finansman paketi imzalandığını bildirdi. Kurum, Suudi Arabistan ile elektrik projelerinde, Kanada ile de enerji teknolojilerinde stratejik adımlar atıldığını söyledi.
Türkiye'nin çatı kararına ilişkin müzakerelerde son dakikaya kadar çaba gösterdiğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
“Aynı karede fotoğraf çektirmeyi bile zul gören ülkeleri, aynı masada buluşturmuş, konuşturmuştur. Devletimiz, birilerine şirin görünmek için tek bir adım dahi atmamıştır. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların hakkını herkese karşı savunmuştur. Bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamıştır.”
Deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlanarak anahtarlarının teslim edildiğini belirten Kurum, konutların ödeme koşullarına ilişkin şunları söyledi:
“Anahtarları teslim ettik, bu kez de "Vatandaşa boş senet imzalatıyorsunuz" diyerek milletimizin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Konutların bedelinin yüzde 65’ini karşıladık, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit fiyatla 8 bin 750 liradan milletimizi ev sahibi yaptık.”
Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin Kurum, “Ben inanıyorum ki gün gelecek, bu muazzam tecrübe dünyanın her yerinde ders olarak okutulacak. Şehircilik derslerinde şehirlerin nasıl yeniden kurulduğu, kamu yönetiminde böylesine büyük bir organizasyonun nasıl yönetildiği anlatılacak.” dedi.
İstanbul’da kentsel dönüşümü teşvik için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyas'nın Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kalan konutların tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye’de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık" dedi.
Belediyelerin yatırımlarına 2026 yılında 9 milyar 320 milyon lira kaynak sağlandığını açıklayan Bakan Kurum, hizmetlerde siyasi parti ayrımı gözetmediklerini belirtti. Kurum, “Biz, milletimizi ilgilendiren hiçbir hizmette siyasi parti ayrımı gözetmedik; kim kapımızı eser için çaldıysa, ona kapımızı ardına kadar açtık.” dedi.
Belediyelerle iş birliğinin süreceğini belirten Kurum, “Başkanlarımızla Türkiye’nin hayrına olan her işte, belediyelerimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.