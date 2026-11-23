Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Özgür Özel'e Bakan Murat Kurum'dan sert yanıt geldi. Kurum, "Türkiye dayatmalarla duruşundan taviz verecek bir ülke değildir" dedi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), siyasette tartışma konusu oldu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in zirveye yönelik eleştirilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin milli menfaatlerinden ve bağımsız duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı.

"BİRİLERİNİN PİYONU OLMAMIZI BEKLEMEYİN"

Özgür Özel'e doğrudan seslenen Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."

https://x.com/murat_kurum/status/2124831140917756385