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İstanbul
Sarıyer’de görülen aslan tüm dikkatleri bölgeye çekti. Akşam saatlerinde termal kameralarla tespit edilen aslanı uyutmak için çalışma gerçekleştirilse de başarılı olunamadı ve hayvan yeniden gözlerden kayboldu. Belirtilen çevrede yaşayan vatandaşlar endişe içinde aslanın yakalanmasını beklerken, uzmanlar bir aslanla karşı karşıya kalınması durumunda neler yapılması gerektiğini Tgrt Haber’de anlattı.
Uzmanların tarifine göre karşınızda bir aslan gördüğünüzde soğukkanlılığınızı koruyup gözünün içine bakın. Hareketsiz kalın yani olduğunuz yerde durun. Kesinlikle hareket etmeyin hatta mümkünse nefesinizi alırken bile ona göre uygun davranın.
Uzmanlar belirli bir mesafeye yaklaşan aslana asla arkanızı dönüp kaçmamanız konusunda uyarıyor ve “Arkanızı dönüp kaçarsanız ciddi anlamda tehdit altındasınız” şeklinde
Bir aslanla karşı karşıya kalınması halinde aslana tehditkar bir şekilde bakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar “O tehditkar bakışınızı aslan zeki bir hayvan olduğu için algılayabilir. Eğer o tehdit dolu bakışlarınızı atarsanız ciddi anlamda sizin için bir risk oluşturabilir” ifadelerini kullandı.
Nasıl uzaklaşılması gerektiğini konusunda da tavsiye veren uzmanlar, aslandan geri geri kaçılması gerektiğini belirtiyor ve “Yavaş yavaş şöyle bir arkaya doğru adımımızı atarak yavaş yavaş kaçmaya başlayın” yönünde talimat veriyor.
Dünyanın en güçlü hayvanı bile olsa tüm hayvanların insan olgusundan korktuğunu belirten uzmanlar, “Ondan daha büyük olduğunu ona ifade ederseniz kollarınızı açarsanız sırt çantanız varsa ya da başka bir çantanız varsa onu kaldırarak gösterirseniz aslan sizden kaçmaya başlar” diyor.