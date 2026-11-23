Sarıyer’de görülen aslan tüm dikkatleri bölgeye çekti. Akşam saatlerinde termal kameralarla tespit edilen aslanı uyutmak için çalışma gerçekleştirilse de başarılı olunamadı ve hayvan yeniden gözlerden kayboldu. Belirtilen çevrede yaşayan vatandaşlar endişe içinde aslanın yakalanmasını beklerken, uzmanlar bir aslanla karşı karşıya kalınması durumunda neler yapılması gerektiğini Tgrt Haber’de anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aslan görüldüğünde ne yapılmalı? Uzmanlar tek tek anlattı: Bu hataları asla yapmayın Sarıyer'de termal kameralarla tespit edilen ancak uyutulamayıp gözden kaybolan aslan bölgede endişe yaratırken, uzmanlar bir aslanla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlattı. Sarıyer'de akşam saatlerinde termal kameralarla tespit edilen aslanı uyutma çalışmaları başarısız oldu ve hayvan yeniden kayboldu. Uzmanlar, aslan görüldüğünde soğukkanlı kalarak hareketsiz durulması ve nefes alırken bile dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Aslana asla arkanı dönüp kaçılmaması gerektiği, aksi halde ciddi bir tehdit oluşacağı vurgulandı. Aslana tehditkar şekilde göz dikilmemesi, ancak hayvanın görüş alanında tutulması tavsiye edildi. Uzaklaşırken dengenin bozulmadan yavaşça arkaya doğru adım atılarak geri geri gidilmesi gerektiği ifade edildi. Kolları açarak veya çanta kaldırarak aslandan daha büyük görünmenin, hayvanın kaçmasını sağlayabileceği aktarıldı.

SAKİN KALIN

Uzmanların tarifine göre karşınızda bir aslan gördüğünüzde soğukkanlılığınızı koruyup gözünün içine bakın. Hareketsiz kalın yani olduğunuz yerde durun. Kesinlikle hareket etmeyin hatta mümkünse nefesinizi alırken bile ona göre uygun davranın.

ASLA ARKANIZI DÖNÜP KAÇMAYIN

Uzmanlar belirli bir mesafeye yaklaşan aslana asla arkanızı dönüp kaçmamanız konusunda uyarıyor ve “Arkanızı dönüp kaçarsanız ciddi anlamda tehdit altındasınız” şeklinde

“GÖZLERİNİZİ ASLANIN GÖZLERİNE DİKMEDEN GÖRÜŞ ALANINIZDA TUTUN”

Bir aslanla karşı karşıya kalınması halinde aslana tehditkar bir şekilde bakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar “O tehditkar bakışınızı aslan zeki bir hayvan olduğu için algılayabilir. Eğer o tehdit dolu bakışlarınızı atarsanız ciddi anlamda sizin için bir risk oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

“YAVAŞÇA VE DENGEYİ BOZMADAN GERİ ADIM ATIN”

Nasıl uzaklaşılması gerektiğini konusunda da tavsiye veren uzmanlar, aslandan geri geri kaçılması gerektiğini belirtiyor ve “Yavaş yavaş şöyle bir arkaya doğru adımımızı atarak yavaş yavaş kaçmaya başlayın” yönünde talimat veriyor.

BÜYÜK GÖRÜNÜN

Dünyanın en güçlü hayvanı bile olsa tüm hayvanların insan olgusundan korktuğunu belirten uzmanlar, “Ondan daha büyük olduğunu ona ifade ederseniz kollarınızı açarsanız sırt çantanız varsa ya da başka bir çantanız varsa onu kaldırarak gösterirseniz aslan sizden kaçmaya başlar” diyor.