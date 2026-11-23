Sarıyer’de meydana gelen aslan paniği ünlü sporcu Avatar Atakan’ı da vurdu. Güvenlik güçlerin aslanı arama çalışmaları sürerken bölgede bulunan vatandaşlar tarafından panik hali de devam ediyor. Avatar Atakan’da aslanla evinin arasındaki korkutan mesafeyi sosyal medyasından açıkladı. Yaptığı paylaşımda Avatar Atakan, aslanın bulunduğu yerin kendilerine sadece 150-200 metre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

SARIYER’DEKİ ASLAN PANİĞİ AVATAR ATAKAN’I DA VURDU!

İstanbul Sarıyer’in Uskumruköy mevkiinde görüldüğü belirtilen aslan, bölge de büyük bir paniğe neden oldu. Dün akşam saatlerinden beri arama çalışma işlemleri bölge de sürerken ünlü boksör Avatar Atakan’dan da konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı geldi. Bölge halkının tedirgin ve tedbir içinde olduğu bilinirken Avatar Atakan’dan da yaşanan gelişmeyle gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü isim yoğun bir arama çalışmalarının sürdüğü bölgede paylaşım yaparak kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Gece saatlerinde termal kameralarla yapılan aramalarda aslanın izine rastlanmadığı, hayvanın gözden kaybolduğu belirtilmişti.

Öyle ki aslanın en son görüldüğü bölgede ekipler tarafından arama çalışmaları sürdürülürken, çalışmaların yapıldı alanda havadan görüntüler gündeme geldi. Aslanla ilgili arama çalışmaları devam ederken Uskumruköy çevresinde görüldüğü ancak henüz yakalanmadığı biliniyor.

Aslanın sahibi henüz belirlenemezken, hayvanın hangi noktadan kaçtığı da araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bilgiler kamuoyunda geniş bir yankı uyandırırken ünlü boksör Avatar Atakan’dan da aslan paniğine ilişkin sosyal medya paylaşımı geldi. Ünlü isim aslanla evinin arasındaki mesafeyi açıkladı. Yaptığı paylaşım sonrası kısa süre de dikkatleri üzerine çekerken aslanla arasında olan mesafede korkuttu.

KORKUTAN MESAFEYİ AÇIKLADI: “ARAMIZDA 150-200 METRE VAR”

Sosyal medya hesabından aslanı fotoğrafı olduğu düşünülen ve kendisine gönderilen mesajları paylaşan Avatar Atakan aslanla “aramızda 150-200 metre var” ifadelerini kullandı. Paylaştığı mesajlar da aslanın Uskumruköy civarında görüldüğü ve ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde bir uyarı yer alırken ev içindeki tedirginlik de gözler önüne serildi.

Yazışmalarda gelen uyarılara istinaden ‘Oha burada karşımızda’, ‘Evet çok tehlikeli’ ve ‘Camı kırmaz değil mi?’ sözleri dikkat çekti. Bu açıklamalardan sonra bölgede neden olan paniğin aslında ne kadar büyük olduğu gözler önüne serildi.

Şimdilerde aslanı arama çalışmaları sürerken titizlikle yapıldığı belirtiliyor. Aslanın korktuğu da göz önünde bulundurulduğu zaman sürekli olarak yer değiştirdiği de söylenen bilgiler arasında yer alıyor.