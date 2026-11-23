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İstanbul
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslanla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Kayıp aslanın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Müge Anlı, bu kez canlı yayında başvurduğu sıra dışı yöntemle dikkat çekti. Haritayı önüne alan ünlü sunucu, anten çubuğuyla aslanın bulunabileceği noktaları işaretlemeye çalıştı. Müge Anlı'nın canlı yayındaki o anları sosyal medyada da gündem oldu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslan, Müge Anlı'nın programında da gündeme geldi. Kayıp aslanın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen ünlü sunucu, canlı yayında haritayı önüne alarak arayışa katıldı. Elindeki anten çubuğuyla harita üzerinde çeşitli noktaları işaretleyen Anlı, aslanın bulunabileceği bölgeyi belirlemeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.
Müge Anlı'nın canlı yayında kullandığı anten çubuğu, izleyenlerin dikkatini çekti. Harita üzerinde farklı noktaları işaretleyen ünlü sunucu, kayıp aslanın nerede olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alışılmışın dışındaki bu arayış, programda ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslanın akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Müge Anlı'nın programında da gündeme gelen olayda, hayvanı gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlara çağrı yapıldı. Anten çubuğuyla gerçekleştirilen aramanın aslanın yerinin tespit edilmesine yardımcı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kayıp aslanı bulmak için canlı yayında harita başına geçen Müge Anlı'nın anten çubuğuyla yaptığı arama, sosyal medyada da ilgi çekti. Ünlü sunucunun farklı yöntemiyle ortaya çıkan görüntüler izleyicilerin dikkatini çekerken, Sarıyer'deki kayıp aslanla ilgili gelişmeler merakla beklenmeye başladı.
Müge Anlı'nın anten çubuğuyla kayıp aslanı aradığı anlar, canlı yayının dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Aslanın nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, hayvanın bulunmasına yönelik gelişmeler merakla bekleniyor.