İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslanla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Kayıp aslanın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Müge Anlı, bu kez canlı yayında başvurduğu sıra dışı yöntemle dikkat çekti. Haritayı önüne alan ünlü sunucu, anten çubuğuyla aslanın bulunabileceği noktaları işaretlemeye çalıştı. Müge Anlı'nın canlı yayındaki o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Müge Anlı anten çubuğuyla kayıp aslanı aradı! Canlı yayındaki anları gündem oldu Müge Anlı, İstanbul Sarıyer'de kaybolan aslanı bulmak için canlı yayında harita üzerinde anten çubuğuyla arama yaptı. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de bir aslanın kaybolduğu belirtildi. Müge Anlı, kayıp aslanın bulunması için vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu. Ünlü sunucu, canlı yayında önüne harita alarak elindeki anten çubuğuyla aslanın bulunabileceği noktaları işaretlemeye çalıştı. Canlı yayındaki bu sıra dışı arama yöntemi sosyal medyada gündem oldu. Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslanın nerede olduğu ve akıbeti henüz netlik kazanmadı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA HARİTA ÜZERİNDE ASLAN ARADI

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslan, Müge Anlı'nın programında da gündeme geldi. Kayıp aslanın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen ünlü sunucu, canlı yayında haritayı önüne alarak arayışa katıldı. Elindeki anten çubuğuyla harita üzerinde çeşitli noktaları işaretleyen Anlı, aslanın bulunabileceği bölgeyi belirlemeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

ANTEN ÇUBUĞUYLA KAYIP ASLANI BULMAYA ÇALIŞTI

Müge Anlı'nın canlı yayında kullandığı anten çubuğu, izleyenlerin dikkatini çekti. Harita üzerinde farklı noktaları işaretleyen ünlü sunucu, kayıp aslanın nerede olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alışılmışın dışındaki bu arayış, programda ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

KAYIP ASLANIN NEREDE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslanın akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Müge Anlı'nın programında da gündeme gelen olayda, hayvanı gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlara çağrı yapıldı. Anten çubuğuyla gerçekleştirilen aramanın aslanın yerinin tespit edilmesine yardımcı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

MÜGE ANLI'NIN O ANLARI GÜNDEM OLDU

Kayıp aslanı bulmak için canlı yayında harita başına geçen Müge Anlı'nın anten çubuğuyla yaptığı arama, sosyal medyada da ilgi çekti. Ünlü sunucunun farklı yöntemiyle ortaya çıkan görüntüler izleyicilerin dikkatini çekerken, Sarıyer'deki kayıp aslanla ilgili gelişmeler merakla beklenmeye başladı.

Müge Anlı'nın anten çubuğuyla kayıp aslanı aradığı anlar, canlı yayının dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Aslanın nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, hayvanın bulunmasına yönelik gelişmeler merakla bekleniyor.