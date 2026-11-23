Sarıyer’de bağlı Uskumruköy'de gelen ihbar üzerine ekiplerin başlattığı aslan yakalama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde de aramalar devam ederken, ekipler yerini tespit ettiği aslanı uyutmak için çaba harcıyor.

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HABERİN ÖZETİ “Aslan bir anda aracının önüne atladı” dedi yaşananları anlattı: Sarıyer'de korku dolu anlar Sarıyer Uskumruköy'de ihbar üzerine başlatılan aslan yakalama çalışmaları gece ve sabah saatlerinde devam ederken, uyutulmaya çalışılan aslan gözden kayboldu. Uskumruköy'de yerini tespit ettikleri aslanı uyutmak için çaba harcayan ekiplerin arama çalışmaları gece ve sabah boyunca sürdü. Uzun süre uyuşturucu iğne ile vurulmaya çalışılan aslan henüz vurulamadı. Gece saatleri itibarıyla aslan termal kameralarda görülemedi ve gözden kayboldu. Aslanı görerek jandarmaya haber veren Arda Koç, aracıyla gezerken aslanın bir anda önüne atladığını söyledi.

UYUTULMAYA ÇALIŞILAN ASLAN GÖZDEN KAYBOLDU

Bölgeden edinilen bilgilere göre uzun süre boyunca uyuşturucu iğne ile vurulmaya çalışıldı ancak henüz vurulamadı. Öte yandan gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği, gözden kaybolduğu de belirtildi.

“BİR ANDA ÖNÜME ATLADI”

Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuştu.