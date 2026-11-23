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UYGULAMALAR
İstanbul
Sarıyer’de bağlı Uskumruköy'de gelen ihbar üzerine ekiplerin başlattığı aslan yakalama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde de aramalar devam ederken, ekipler yerini tespit ettiği aslanı uyutmak için çaba harcıyor.
Bölgeden edinilen bilgilere göre uzun süre boyunca uyuşturucu iğne ile vurulmaya çalışıldı ancak henüz vurulamadı. Öte yandan gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği, gözden kaybolduğu de belirtildi.
Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuştu.