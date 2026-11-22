Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay: Güvenlik kamerasına aslan yansıdı, ekipler termal kameralarla seferber oldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Uskumruköy mevkiinde akşam saatlerinde duyulunca adeta şok etkisi yaratan sıra dışı bir gelişme yaşandı. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın sokakta gezdiğinin görülmesi üzerine panik dolu anlar yaşanırken, ihbarla birlikte jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak geniş güvenlik önlemi aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer zabıta ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı arama çalışmasında, dişi aslan olduğu öne sürülen hayvan ekiplerin termal kameralarına da yansıdı. Bölge sakinlerinin büyük tedirginlik yaşadığı olayda, ekiplerin hayvanı yakalamak için başlattığı takip sürüyor.