Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Trabzonspor ile Eyüpspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çaldı.

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Saviola ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 5. dakikada öne geçti. Bordo-mavililerde Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 11. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Eyüpspor ise ligin 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak.