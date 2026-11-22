Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

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HABERİN ÖZETİ Okan Buruk, kırmızı kartın sebebini açıkladı! İşte Okan Buruk ile Ali Şansalan arasındaki diyalog Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, üst üste gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, ilk sarı kartını maçın son bölümünde, topun oyuna geç sokulduğu gerekçesiyle kendi alanında yaptığı itirazdan dolayı gördüğünü belirtti. İkinci sarı kartı ve kırmızı kartı ise maç bitiminde, dördüncü hakemin ve yardımcı hakemin elini sıktıktan sonra orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadığı gerekçesiyle gördüğünü söyledi. Buruk, orta hakemin kendisine elini sıkmadığı için bunun bir saygısızlık olduğunu söylediğini ancak kendisinin böyle bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Galatasaray Teknik Direktörü, bu kararın yanlış olduğunu ve en kısa zamanda geri alınmasını beklediğini vurguladı. Okan Buruk, Türk hakemlerine karşı her zaman saygılı olduğunu ve bu durumun Türk futboluna zarar verdiğini dile getirdi. Buruk ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Aston Villa maçı hakkında da konuştu ve bu maçın hedefleri için önemini belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Maçın sonunda galibiyet sevincini yaşarken sürpriz olan bir sarı kart, ardından da ikinci sarı kartla kırmızı kart gördüğünü söyleyen Okan Buruk, "İlk sarı kartın gerekçesine baktığımızda, topun oyuna sokulduğu yer çok köşede, oldukça ilerideydi. Rakip oyuncu yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra taç atışını kullandı. Oyunun son bölümü olduğu için ben de kendi alanımda kalarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakemin orta hakemi uyarması üzerine sarı kart gördüm. Maçın düdüğü çaldıktan sonra ise içim çok rahat. Çünkü bütün görüntülerde yaşananlar açıkça görülüyor. Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Ardından sahanın içine girerken yardımcım İsmail Garcia'ya doğru yöneldim. Bu sırada yan hakemin de elini sıkarak kendisine 'Teşekkürler hocam' dedim ve yoluma devam ettim. Orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadım. Arkama döndüğümde ise ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gösterdiğini gördüm. Açıkçası büyük bir şok yaşadım. Bunun nedenini anlayamadım. İçeri girdikten sonra da orta hakemle konuşmak için izin istedim. Sağ olsun, benimle konuştu. Kendisine neden böyle bir karar verdiğini sordum. Bana, 'Elimi sıkmadın. Bu bana yapılmış, hakemlere yapılmış saygısızlıktır' dedi. Ancak görüntülerde de açıkça görüldüğü gibi yanından hızlıca geçip diğer tarafa yöneliyorum. Burada herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"KARARIN GERİ ALINMASINI BEKLİYORUM"

Hiçbir hakeme saygısızlık yapmadığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmam. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Aynı ortamdayız, aynı mesleği yapıyoruz ve hepimiz futboldan para kazanıyoruz. Türk hakemlerine yönelik böyle bir saygısızlık benden gelmez. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyorum. Çünkü burada yanlış verilmiş bir ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart var. Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadığı için bir teknik direktörün sarı kart gördüğü bir kural yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural olduğunu düşünmüyorum. Dünden beri konu Türkiye'de çok gündemde. Avrupa basınında da birçok yerde yer almaya başladı. Türkiye'de bir teknik direktörün hakemin elini sıkmadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü haberleri dünyaya yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren gelişmeler" şeklinde konuştu.

Anlattıklarının arkasında olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki teknik adam, "Farklı bir değerlendirme varsa Ali Şansalan da çıkıp konuşabilir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da konuyu değerlendirebilir. Örneğin, 'Ben hakemlerime böyle bir talimat verdim. Bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak' diyebilir ya da böyle bir talimat vermediğini, kararın yanlış olduğunu açıklayabilir. Son haftalarda doğru ve yanlış kararlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuyla ilgili de bir değerlendirme yapılabilir. Eğer böyle bir uygulama varsa, her sezon başında düzenlenen hakem seminerlerinde olduğu gibi kulüplere de tek tek bilgilendirme yapılabilir. 'Bundan sonra bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak' denilebilir. Böylece hepimiz bu konuda bilgilendirilmiş oluruz. Çünkü kuralların dışına çıkamazsınız. Kural kuraldır. Bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesini bekliyorum. Sonuçta ben de bir camiayı temsil ediyorum. Siz maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Bu durum yalnızca Galatasaray için değil, Samsunspor için de geçerli. Samsunsporlu oyuncuların da maç içerisinde şikayetçi olduğu, haklı oldukları birçok konu vardı. Önemli olan kuralların doğru uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam verilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ancak yapılan değerlendirme yanlışsa bu cezayı benim almamam gerekiyor. Ben hakeme 'Teşekkürler hocam, sağ ol' diyorum ve elini sıkıyorum. Bunun dışında herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ASTON VILLA MAÇI DA HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN ÖNEMLİ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa oynayacakları maç hakkında konuşan Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne de lige verdiğimiz kadar önem veriyoruz. Hem ben hem oyuncularım, camiamız, başkanımız ve yöneticilerimiz sezon başında hedeflerimizi belirlerken lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon ulaştığımız son 16 turunun üzerine çıkmayı hayal ettik. Daha yukarıya nereye gidebiliriz diye düşünüyoruz. Aston Villa maçı da bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için önemli karşılaşmalardan biri. Eksiklerimiz var. Maç öncesinde bazı oyuncularımızı geri döndürmeye çalışacağız. Milli takım dönüşlerinin ardından oynanan ilk maçlar biraz daha zor olabiliyor. Bu nedenle Samsunspor karşılaşmasında birkaç oyuncumuzu dinlendirmek istedik. Aston Villa maçında inşallah en iyi kadromuzla sahada olacağız. Her zamanki gibi taraftarlarımızla birlikte stadımızda yaptığımız atmosferi yeniden oluşturmak istiyoruz. Bunun için çok büyük bir potansiyel ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz oyunu, daha önce sahaya yansıttığımız şekilde yeniden göstermeliyiz. Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. O atmosferi yeniden oluşturabilirsek inşallah alacağımız bir galibiyet, hedeflerimize doğru ilerlememiz açısından çok önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.