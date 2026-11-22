Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Göztepe, Erzurum'da karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Göztepe, karşılaşmanın 70. dakikasında öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ortasında arka direğe açılan topa Juan, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kale alanı çizgisinde oyuna yeni giren Efkan Bekiroğlu tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti. Erzurumspor FK ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Erzurumspor FK ise ligin 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.