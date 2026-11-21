Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Kocaelispor ile Fenerbahçe, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği ve 2-1 yenik duruma düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım olduklarını ancak futbolcuların tutku, motivasyon ve enerjisinin de sorgulanmayacak kadar iyi olması gerektiğini belirten Belözoğlu, karşılaşmanın ilk 25-30 dakikalık kısmında enerjik ve tutkulu olamadıklarını, bu durumun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Belözoğlu, ilk yarıdaki oyunun kendilerini memnun etmediğini ifade ederek ikinci yarı oyunun kontrolünü ele aldıklarını ve sahaya doğru yerleştiklerini kaydetti. Golü bulduklarını ancak skoru artırabilecekleri anları değerlendiremediklerini dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim o kırılma anlarını biraz daha doğru oynamamız lazım. Ya maçı bitirecek pozisyona girdiğimizde maçı bitirmemiz ya da savunmamız gereken yerlerde daha net savunma organizasyonu ortaya koymamız gerekiyor. Basit orta kestiriyoruz. Bunu vurguladım. Gol öncesi de basit orta kestirdik. Rakip ikinci yarıda aslında tehdit oluşturacak hiçbir aksiyon içinde olmasa da bence ne yazık ki bugünün kaybedeni biz olduk. Ne olursa olsun. Üzgün olduğumuzu söylemekten öte bir şey söylemem doğru olmaz. Oyuncuların motivasyonunu artırmak ve bugünün devamında da ayağa kaldırmak yine benim görevim. Elimden geldiğince oyunculara bunu yapmaya çalışacağım."

"OYUNCULARIM BİRAZ FAZLA İYİ NİYETLİ"

Hakem kararlarına ilişkin soru üzerine Emre Belözoğlu, hakem performanslarının eleştirilebildiğini aktardı. Penaltı öncesi Vedat'a faul yapıldığını belirten Belözoğlu, oyuncularının biraz fazla iyi niyetli olduğunu söyledi. Belözoğlu, faulü almak için bazen hakemi de etki altına almak gerektiğini ifade ederek darbe olmadan futbolcunun kendisini atmasını tabii ki istemediklerini kaydetti.

Kocaelispor'un ikinci golü öncesi baraj kurulumunun doğru olup olmadığının sorulması üzerine Emre Belözoğlu, bazı tercihlerin oyuncular ve kaleci tarafından yapıldığını bildirdi. Belözoğlu, kalecinin burada belirleyici bir profil olduğunu belirterek organizasyonel anlamda kötü görüntü veren bir gol yediklerini söyledi.

"HİÇBİR ŞEYİN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEM"

Bir basın mensubunun "Liderle aranızda 11 puan fark var, şampiyonluk şansınızı nerede görüyorsunuz?" sorusuna ilişkin Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Burada Fenerbahçe'nin hiçbir ümidi kalmadı diye bir cümle, inanmadığım bir cümle. Bunu söyleyecek birisi de değilim. Çünkü hala inanıyorum. Ne olursa olsun sonuna kadar Fenerbahçe her türlü kulvarda sonuna kadar zorlayacak. Yani 2 hafta bir Liverpool galibiyeti, bir Çorumspor galibiyeti herkesin yüzleri güldü, herkes motive oldu. Bu takım bunu tekrar yapabilir. Buna inanıyorum. Bizim de maçlarımız zorlu ama rakiplerin de maçları zorlu. Biz orada ne kadar ayakta kalacağız? Bu belirleyici olacak şey yine bugünkü gibi skorları yakaladığımızda onu ne kadar tutabilecek ya da artırabilecek iradeyi ortaya koyacağız. Aslında ben bunu çok daha fazla düşünüyorum. Biraz iç motivasyonumuzu yükseltip, dışarıdan uzaklaşıp, biz ne yapabiliriz? Biz daha ne kadar iyi oynayabiliriz? Kaybetmeden yolumuza devam ederken, bu kadar beklentisi olan insanları daha ümitli hale nasıl getirebiliriz? Ben bunun derdimdeyim. İnanmadığım bir şey söylemiyorum. Hiçbir şeyin bittiğini söylemem. Zaten Fenerbahçe için de bitmez. Daha çok sezonun başı. Her şey olabilir."

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın performansı hakkındaki soru üzerine Emre Belözoğlu, İnan'ın saha dışında kardeşi olduğunu vurgulayarak gittiği her takımda iyi ve doğru işler yapan İnan'ı başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.