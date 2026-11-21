Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Amedspor ile Çaykur Rizespor, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, mücadeleyi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hasi, maçı hak ettiklerini düşünmediklerini söyledi.

Bugün oynanan maçın zor olacağını bildiklerini anlatan Besnik Hasi, şunları kaydetti:

"Belli sebeplerimiz vardı. Oyuncularımız eksik, bazı oyuncularımız cezalı, bazı oyuncularımız kart cezalı sınırlarında veya kart cezalıydı. Ondan dolayı oyuncularımdan yoksundum. Küçük ve dar bir kadrom var. Maça başladığımız ilk 11 ile galibiyeti getirir diye umuyordum. 3 puan bizim için çok önemliydi. İlk yarıda maçın içerisindeydik. Şanslar yakaladık. Fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna yeterli kaliteyi getiremedik. Çaykur Rizespor çok güçlü bir takım. Kontra ataklara çok iyi çıkıyorlar. Çok zekice planlanmış organizasyonları var. Golü de attılar. Golü yediğiniz ve geriye düştüğünüz zaman işimiz daha zor oluyor. Birkaç ay boyunca gayet iyi bir şekilde içeride galibiyet serilerini devam ettirdik. Fakat bugün başka bir durum oldu. Tam tersi bir durum oldu. Bugün yenildik. Yani oyuncularım maçı çevirmek için ellerinden gelen her şeyi iyi yaptı. Fakat sahaya bugün o yeterli kaliteyi yansıtamadık. Daha önce yansıttığımız maçlarda olduğu gibi bugün yapamadık. Bu maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yeni enerjiyi tekrar kazanıp reaksiyona geçmemiz gerekiyor."

"DIAGNE'NİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Hasi, Diagne'nin kadroda yer almamasına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."