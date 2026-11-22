Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile mücadele edecek. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.



Müsabakada VAR’da Sören Storks, AVAR’da ise Johann Pfeifer görev alacak.