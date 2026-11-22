Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda anne bozayı ve yavrularından birinin vurulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı soruşturma başlattı.

Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Bakanlık tarafından Teftiş Kurulu görevlendirildi.

Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.