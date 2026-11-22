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İstanbul
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşanan olay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Milli parkta yaşayan anne bozayı ve yavrularından birisinin vurulduğu ortaya çıktı.
Olaya tepkiler büyürken Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulu görevlendirildiği belirtildi. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.