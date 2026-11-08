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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 21:51

Sokak hayvanlarını besleyenler dikkat! Köpekleri besledi, saldırıdan sorumlu tutuldu

Bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmasının ardından bölgedeki hayvanları besleyen kadına verilen ceza sonrası hukukçular vatandaşları uyardı. Kararın emsal niteliğinde olabileceğini belirten avukat Zeynep Sevim, tartışmalara dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 21:51

Avukat Zeynep Sevim, tarafından sokak hayvanlarını besleyen bir kadın hakkında verilen kararın emsal niteliğinde olabileceğini söyleyerek, "Karardan sonra vatandaşların sokak hayvanı beslemekten çekinmesi olağan olabilir" dedi.

Yargıtay'ın sokak hayvanı besleyen bir kadın hakkında verdiği kararın tartışmaya yol açabilecek nitelikte olduğunu söyleyen Zeynep Sevim, "Yakın zamanda Yargıtay tarafından, vatandaşların sokak hayvanlarını beslemekten çekinmesine yol açabilecek nitelikte tartışmalı bir karar onanmıştır. Olayda, sokak hayvanlarını evinde kalan yemeklerle besleyen bir kadın hakkında, bölgede bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralanması üzerine taksirle yaralama suçundan kamu davası açılmıştır. İlk derece mahkemesi, kadının hayvanları beslediğinin sabit olduğunu ancak bu durumun tek başına hayvanlar üzerinde sahiplik veya gözetim yükümlülüğü doğurmayacağını belirterek kararı vermiştir. İstinaf mahkemesi ise sanığın bölgede köpekleri besleyerek bir ekolojik ortam oluşturduğunu, saldırıyı gerçekleştiren köpekler doğrudan sanık tarafından beslenmemiş olsa bile bu ortamdan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulması gerektiğini kabul ederek mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Yargıtay da kararı onamıştır. Ancak bu karar, ceza hukukunun temel ilkeleri bakımından ciddi tartışmalar doğurmaktadır" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Sokak hayvanlarını besleyenler dikkat! Köpekleri besledi, saldırıdan sorumlu tutuldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay'ın, sokak hayvanlarını besleyen bir kadının bir çocuğun saldırıya uğraması sonucu taksirle yaralamadan sorumlu tutulmasına ilişkin kararı, hayvanseverler arasında endişe yaratıyor.
Yargıtay, sokak hayvanlarını beslediği bir kadın hakkında, bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanması üzerine açılan taksirle yaralama davasında mahkumiyet kararını onadı.
İlk derece mahkemesi kadını beraat ettirmiş, ancak istinaf mahkemesi kadını köpekleri besleyerek bir ekolojik ortam oluşturduğu ve bu ortamdan kaynaklanan zarardan sorumlu tutarak mahkum etmişti.
Avukat Zeynep Sevim, sadece hayvanları beslemenin tek başına sahiplik veya gözetim yükümlülüğü doğurmayacağını ve kararın cezai sorumluluğun sınırlarını genişlettiğini belirtti.
Sevim, bu kararın gönüllü hayvan besleme eylemlerini olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sokak hayvanlarını besleyenler dikkat! Köpekleri besledi, saldırıdan sorumlu tutuldu

SOKAK HAYVANI BESLEYENLERİN GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

Sevim, hayvanı sadece beslemeden kaynaklı sorumlu tutulmanın cezai sorumluluğun da sınırlarının genişletilmesi anlamına geldiğini söyleyerek, "Öncelikle, bir hayvanı beslemek ile o hayvan üzerinde hukuki anlamda gözetim ve denetim yükümlülüğü üstlenmek aynı şey değildir. Kişinin yalnızca hayvanları beslemesinden hareketle, kendisiyle somut bağlantısı bulunmayan diğer hayvanların eylemlerinden de sorumlu tutulması, cezai sorumluluğun sınırlarını genişletmektedir. Bu noktada kusurluluk, nedensellik bağı ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri önem kazanmaktadır. Saldırıyı gerçekleştiren köpeklerin sanık tarafından beslendiği dahi ortaya konulamamışken, yalnızca bölgede hayvanları besliyor olması gerekçe gösterilerek mahkûmiyet kararı verilmesi hukuken sakıncalıdır. Bu yaklaşım, cezai sorumluluğun somut fiil ve kusur yerine varsayımlara dayandırılması sonucunu doğurabilir. Kararın toplumsal etkisi de göz ardı edilmemelidir. Hayvanları besleyen kişilerin, bu davranışları nedeniyle ileride meydana gelebilecek saldırılardan cezai olarak sorumlu tutulabilecekleri endişesi, sokak hayvanlarına yönelik gönüllü yardımları olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını besleyenler dikkat! Köpekleri besledi, saldırıdan sorumlu tutuldu

Bu karardan sonra vatandaşların hayvan beslemekten çekinmesinin olağan olabileceğini söyleyen Sevim, "Elbette toplum güvenliği ve özellikle çocukların korunması esastır. Ancak bu amaç, ceza hukukunun temel güvencelerinden vazgeçilmesini haklı kılmaz. İyi niyetli bir davranış, somut bir hukuki yükümlülük ihlali ve kusur ortaya konulmadan cezai sorumluluğun gerekçesi hâline getirilemez. Unutulmamalıdır ki ceza hukuku, istenmeyen bir sonuç meydana geldiğinde mutlaka bir sorumlu bulma hukuku değildir. Sorumluluk varsayımlarla değil, somut delillerle belirlenmelidir. Gönüllü olarak hayvanları besleyen vatandaşların artık bu durumdan dolayı çekinmesi olağan bir durum olabilir" dedi.

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#Yargıtay
#Beraat
#Taksirle Yaralama
#sokak hayvanları
#Zeynep Sevim
#Yaşam
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