Boşanma davasında emoji delili: Yargıtay kusurlu tarafı belirledi

Elazığ'da açılan boşanma davasında, eşlerin birbirlerine yönelik davranışları ve sosyal medya kullanımları kusur tartışmasına neden oldu. Yerel mahkeme, kadının sosyal medyada bir doktor ve fenomene kalp emojisi göndermesini ve dikkat çekmeye çalışmasını güven sarsıcı davranış olarak değerlendirdi.

Erkeğin ise eşine aşırı kıskançlık nedeniyle baskı uyguladığı, "Çirkinsin" diyerek aşağıladığı ve kadınlık gururunu inciten ifadeler kullandığı belirlendi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu kabul ederek boşanmalarına hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Yerel mahkemenin kararına yapılan itirazın ardından dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, kadının üç farklı erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun kanıtlandığını belirterek kusur dağılımını değiştirdi. Kadın ağır kusurlu, erkek ise az kusurlu kabul edildi. Kararın ardından kadın, dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu.

YARGITAY'DAN KALP EMOJİSİ KARARI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı bularak kararı oy birliğiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, sosyal medyada tanınmış kişilere ve fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin sempati ve beğeni anlamı taşıdığını, tek başına evlilik birliğini zedeleyen güven sarsıcı davranış olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Erkeğin delil olarak sunduğu ses kayıtlarının ortam dinlemesi niteliğinde olduğu ve hukuka aykırı şekilde elde edildiği ifade edildi. Dosyadaki mesajların da güven sarsıcı davranışı kanıtlayacak açıklıkta olmadığına dikkat çekildi.

"ÇİRKİNSİN" DİYEN KOCA AĞIR KUSURLU SAYILDI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda, erkeğin eşine aşırı kıskançlık nedeniyle psikolojik baskı uygulaması, aşağılayıcı sözler söylemesi ve "Çirkinsin" ifadesini kullanarak kadınlık gururunu incitmesi ağır kusur olarak değerlendirildi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.