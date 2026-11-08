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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:37

Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu

Antalya’da görülen bir boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Kocasının önceki evliliğinden olan çocuğunun eve gelmesini istemeyen kadın Yüksek Mahkeme tarafından kusurlu bulundu. Aynı zamanda kadının kendini hâkim/müfettiş olarak tanıtmasının güven sarsıcı olduğu belirtilirken, ilk mahkemenin verdiği tazminat ve nafaka kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:37

, boşanma davalarında ezber bozan bir karara imza attı. ’da görülen bir boşanma davasının ardından Yargıtay, eşine kendisini hâkim/müfettiş olarak tanıtan ve eşinin çocuğunu evde istemeyen kadını ağır kusurlu buldu, yerel mahkemenin verdiği ve hükümlerini bozdu.

HABERİN ÖZETİ

Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay, kendisini eşine hâkim/müfettiş olarak tanıtan ve eşinin önceki evliliğinden olan çocuğunu ortak konutta istemeyen kadını ağır kusurlu bularak, yerel mahkemenin kadın lehine verdiği tazminat ve nafaka kararlarını bozdu.
Antalya 10. Aile Mahkemesi, boşanma davasında erkeği tamamen kusurlu bularak kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmetmişti.
İstinaf başvurusunun esastan reddedilmesinin ardından davalı erkek kararı temyiz etti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının nikâh öncesi kabul ettiği üvey çocuğun evlilik sonrası ortak konuta gelmesini istememesini kusur olarak değerlendirdi.
Kadının kendisini hâkim/müfettiş olarak tanıtması güven sarsıcı bir davranış olarak kabul edildi.
Kadının erkekten daha ağır kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadın lehine verilen tazminat ve nafaka hükümlerini bozarak erkeğin tazminat taleplerinin yeniden değerlendirilmesini kararlaştırdı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu

YEREL MAHKEME KADINA TAZMİNAT VE NAFAKA KARARI VERDİ

Antalya 10. Aile Mahkemesinde görülen davada, kadının açtığı boşanma davasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu değerlendirilerek tarafların boşanmalarına karar verilmişti. Mahkeme, kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmetmişti. İstinaf başvurusunun da esastan reddedilmesi üzerine davalı erkek kararı temyiz etti.

Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu

ÜVEY ÇOCUĞUN KONUTA GELMESİNİ İSTEMEMESİ KUSUR SAYILDI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının eşinin önceki evliliğinden olan çocuğun ortak konuta gelmesini istememesini kusur olarak değerlendirdi.

Kadının, çocuğu nikâh öncesinde kabul etmesine rağmen evlilik gerçekleştikten sonra istemediği belirtildi. Ayrıca kadının kendini müfettiş/hâkim olarak tanıttığı ve bu durumun güven sarsıcı davranış oluşturduğu vurgulandı.

Üvey çocuğu evde istemeyen kadına Yargıtay tokadı: Tazminat ve nafaka hükmü bozuldu

YARGITAY TAZMİNAT VE NAFAKA HÜKMÜNÜ BOZDU

Tarafların kusurlarını birlikte değerlendiren Yargıtay, kadının olaylarda erkekten daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Bu gerekçeyle kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat kararlarının doğru olmadığını belirten Yargıtay, erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin de yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

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#nafaka
#Antalya
#Yargıtay
#Tazminat
#aile mahkemesi
#Gündem
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