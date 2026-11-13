Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:23

Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

Pakistan'da TikTok videosu çekmek amacıyla kafesinden çıkarılan dişi aslan, 19 yaşındaki bir çiftlik çalışanına saldırarak ölümüne sebep oldu. Aslan vahşi yaşam koruma ekiplerine teslim edildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:23

Pakistan'ın kentine bağlı Kahna kasabasındaki özel bir vahşi yaşam çiftliğinde çarşamba günü ölümcül bir olay yaşandı. Sosyal medya platformu için içerik üretmek amacıyla kafesinden çıkarılan dişi aslanın, aniden kontrolden çıkarak 'Talha' isimli 19 yaşındaki çiftlik çalışanına saldırdığı bildirildi.

Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

0:00 108

Daily Mail'in haberine göre, ağır yaralanan genç acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

DEHŞET ANLARINA AİLESİ DE TANIK OLDU

Dişi aslanın gence saldırdığı anlara aynı çiftlikte çalışan babası ve erkek kardeşi de saniye saniye tanık oldu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, tehlikeli çekimi gerçekleştirmek üzere çiftliğe gelen ve internette "Nouman Hassan" adıyla tanınan TikTok yayıncısı ile çiftliğin sahibini gözaltına aldı.

Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

KÖPEK SALDIRISI DİYEREK GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Lahor Polisi tarafından X platformu üzerinden yapılan açıklamada, gerçeğin ilk aşamada yetkililerden saklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler, cinayet gibi olayı örtbas etmek amacıyla gence bir köpeğin saldırdığını iddia etti.

Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

Lahor Polisi sözcüsü, hobi veya eğlence adına insan hayatını riske atmanın hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"TikTok videosu çekmek için gelen yayıncının varlığında kontrolden çıkan aslan, bir çiftlik çalışanını ağır yaraladı. Gerçeği gizlemek için aslan saldırısı bir köpek saldırısı gibi gösterilmeye çalışıldı. Saldırgan aslan yetkililere teslim edildi. Sahiplik izni, güvenlik önlemleri ve olası ihmaller üzerine incelemelerimiz sürüyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT'de mavi tik dönemi! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: 'Yanıltıcı bilgilere, yanlış fiyatlara ve kişisel verilerin kötüye kullanılmasına dikkat'
Google'dan yeni yapay zeka modeli AlphaGenome 2: Hastalıkların kökenini inceleyecek
ETİKETLER
#tiktok
#lahor
#Kahna
#Talha
#Nouman Hassan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.