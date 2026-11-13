Kafesten çıkarılan aslan 19 yaşındaki genci öldürdü: Olayı örtbas etmeye çalıştılar!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pakistan'ın Lahor kentine bağlı Kahna kasabasındaki özel bir vahşi yaşam çiftliğinde çarşamba günü ölümcül bir olay yaşandı. Sosyal medya platformu TikTok için içerik üretmek amacıyla kafesinden çıkarılan dişi aslanın, aniden kontrolden çıkarak 'Talha' isimli 19 yaşındaki çiftlik çalışanına saldırdığı bildirildi.
Daily Mail'in haberine göre, ağır yaralanan genç acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
Dişi aslanın gence saldırdığı anlara aynı çiftlikte çalışan babası ve erkek kardeşi de saniye saniye tanık oldu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, tehlikeli çekimi gerçekleştirmek üzere çiftliğe gelen ve internette "Nouman Hassan" adıyla tanınan TikTok yayıncısı ile çiftliğin sahibini gözaltına aldı.
Lahor Polisi tarafından X platformu üzerinden yapılan açıklamada, gerçeğin ilk aşamada yetkililerden saklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler, cinayet gibi olayı örtbas etmek amacıyla gence bir köpeğin saldırdığını iddia etti.
Lahor Polisi sözcüsü, hobi veya eğlence adına insan hayatını riske atmanın hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"TikTok videosu çekmek için gelen yayıncının varlığında kontrolden çıkan aslan, bir çiftlik çalışanını ağır yaraladı. Gerçeği gizlemek için aslan saldırısı bir köpek saldırısı gibi gösterilmeye çalışıldı. Saldırgan aslan yetkililere teslim edildi. Sahiplik izni, güvenlik önlemleri ve olası ihmaller üzerine incelemelerimiz sürüyor."