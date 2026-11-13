Google DeepMind bünyesindeki araştırmacılar, insan DNA'sındaki değişimlerin farklı hücreler üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde ortaya koyan yapay zeka modeli AlphaGenome 2'yi tanıttı. Şirketin blog yazısında duyurulan model, bilim insanlarına hastalıkların kökenine dair kritik ipuçları sunabilecek ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutabilecek karmaşık bir biyolojik sorunu daha yakından inceleme imkanı tanıyor.

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Google'dan yeni yapay zeka modeli AlphaGenome 2: Hastalıkların kökenini inceleyecek Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 124

Geçen yıl kullanıma sunulan genom tahmin modeli AlphaGenome’un devamı niteliğindeki AlphaGenome 2, hücre düzeyindeki genetik farklılıklara odaklanıyor.

İnsan vücudundaki hemen her hücre aynı DNA'yı taşısa da kalp kası hücrelerinden cilt hücrelerine ve enfeksiyonla savaşan bağışıklık hücrelerine kadar çeşitli hücre türleri farklı genleri aktif hale getiriyor veya devre dışı bırakıyor. Üstelik genlerin açılıp kapanma örüntüleri, hücrenin o an gerçekleştirdiği işleve göre de değişkenlik gösterebiliyor.

AYNI GENETİK VARYANT HÜCREYE GÖRE FARKLI SONUÇLAR DOĞURUYOR

Hücrelerin türüne ve o anki durumuna bağlı değişen gen aktivitesi nedeniyle, aynı genetik varyant farklı hücrelerde birbirinden değişik etkilere yol açabiliyor. AlphaGenome 2, genetik varyantların tekil hücre türleri ve hücre durumları üzerindeki etkilerini öngörerek bu biyolojik farklılıkları yakalamak üzere geliştirildi.

Google, yayımladığı blog yazısında AlphaGenome 2'nin, selefi AlphaGenome gibi daha geniş kapsamlı modellere kıyasla çok daha ince ayrıntılı bir görünüm sunduğunu belirtti. Şirket ayrıca modelin genel analizlerde gözden kaçabilecek belirli hücrelerdeki hastalıkla ilişkili etkileri gün yüzüne çıkarabileceğini vurguladı.

100 MİLYONDAN FAZLA HÜCRE PROFİLİYLE EĞİTİLDİ

Araştırmacılar, AlphaGenome 2'ye yüksek çözünürlüklü analiz yeteneği kazandırmak amacıyla modeli 68 dokudan elde edilen 100 milyondan fazla tekil hücre profiliyle eğitti.

DeepMind, tekil hücreleri ayrıntılı biçimde haritalayan ve kataloglayan devasa veri havuzları olan statik hücre atlaslarının AlphaGenome 2 sayesinde yeni bir işlev kazandığını belirtiyor. Kurumun açıklamasına göre model, statik hücre atlaslarını fiilen "insan genetiği için öngörücü bir motora" dönüştürüyor.