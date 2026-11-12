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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:55
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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

CNET, 2026 yılında piyasaya sürülen ve aralarında eski nesillerin de bulunduğu 32 akıllı telefonu batarya testine tabi tuttu. Toplamda 120 saat süren ve cihazların video oynatma ile stres altındaki performansını ölçen testin kazananı bir iPhone modeli oldu.

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

CNET'in test yöntemine göre, cihazların her biri bataryaları yüzde 100 doluyken 3 saatlik video oynatma ve 45 dakikalık stres testine sokuldu. Veriler, daha yüksek batarya kapasitesinin daha uzun uzun kullanım anlamına gelmediğini kanıtladı.

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

IPHONE 18 PRO MAX, BATARYA TESTİNİ KAZANDI

Testin birincisi olan iPhone 18 Pro Max'in başarısının arkasında, bir önceki nesil 17 Pro Max'e kıyasla büyüyen donanımı yatıyor. iOS 27 işletim sisteminin optimizasyonları Apple A20 Pro çipi, amiral gemisi cihaza 2026'da test edilen tüm rakiplerine karşı net bir üstünlük kazandırdı.

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

Listenin geri kalanında iPhone 18 Pro'nun yanı sıra Motorola Razr (2026) ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi katlanabilir modeller de yer aldı.

İşte kalem kalem şarjı en uzun giden telefon modelleri...

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

1. APPLE İPHONE 18 PRO MAX – 5.567 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

2. APPLE İPHONE 17 – 3.692 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

3. APPLE İPHONE 18 PRO – 4.288 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

4. MOTOROLA RAZR (2026) – 4.800 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

5. ONEPLUS 15 – 7.300 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

6. SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 – 4.800 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

7. APPLE İPHONE 17E – 4.005 MAH

12
Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

8. APPLE İPHONE DUO – 4.883 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

9. MOTOROLA RAZR ULTRA (2026) – 5.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

10. SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA – 5.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

11. ONEPLUS 15R – 7.400 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

12. SAMSUNG GALAXY S26 PLUS – 4.900 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

13. APPLE İPHONE AİR – 3.149 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

14. GOOGLE PİXEL 11 PRO XL – 5.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

15. MOTOROLA EDGE (2026) – 5.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

16. MOTOROLA RAZR FOLD – 6.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

17. GOOGLE PİXEL 11 PRO FOLD – 4.806 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

18. MOTOROLA MOTO G STYLUS (2026) – 5.200 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

19. XİAOMİ LEİCA LEİTZPHONE – 6.000 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

20. SAMSUNG GALAXY S26 – 4.300 MAH

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Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

21. GOOGLE PİXEL 11 – 4.985 MAH

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