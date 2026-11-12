Şarjı en uzun dayanan telefonlar belli oldu: Listenin başındaki model dikkat çekti

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İstanbul
CNET, 2026 yılında piyasaya sürülen ve aralarında eski nesillerin de bulunduğu 32 akıllı telefonu batarya testine tabi tuttu. Toplamda 120 saat süren ve cihazların video oynatma ile stres altındaki performansını ölçen testin kazananı bir iPhone modeli oldu.
CNET'in test yöntemine göre, cihazların her biri bataryaları yüzde 100 doluyken 3 saatlik video oynatma ve 45 dakikalık stres testine sokuldu. Veriler, daha yüksek batarya kapasitesinin daha uzun uzun kullanım anlamına gelmediğini kanıtladı.
Testin birincisi olan iPhone 18 Pro Max'in başarısının arkasında, bir önceki nesil 17 Pro Max'e kıyasla büyüyen donanımı yatıyor. iOS 27 işletim sisteminin optimizasyonları Apple A20 Pro çipi, amiral gemisi cihaza 2026'da test edilen tüm rakiplerine karşı net bir üstünlük kazandırdı.
Listenin geri kalanında iPhone 18 Pro'nun yanı sıra Motorola Razr (2026) ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi katlanabilir modeller de yer aldı.
İşte kalem kalem şarjı en uzun giden telefon modelleri...