Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sundu. Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı kapsamında TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra 2027 ve 2028 yıllarına yönelik beklentiler de kamuoyuyla paylaşıldı.
Merkez Bankası bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak revize edildi. Banka aynı çerçevede 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'e, 2028 sonu tahminini ise yüzde 13.5'a çıkardı.
NE OLMUŞTU?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77 seviyesine ulaşmıştı.