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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:11

Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası, yılın dördünü ve son Enflasyon Raporu'nu çıktılarını bugün kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra 2027 ve 2028 yıllarına yönelik beklentiler de kamuoyuyla paylaşıldı. 2026 yıl sonu tahmini 1,5 puan, 2027 tahmini ise 6 puan yukarı yönlü revize edildi. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

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Editor
 Ümit Buget
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Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:11

(), yılın son 'nu kamuoyunun bilgisine sundu. Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı kapsamında TCMB Başkanı , saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra 2027 ve 2028 yıllarına yönelik beklentiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşarak 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak açıkladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da Enflasyon Raporu 2026-IV tanıtımı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik enflasyon beklentileri paylaşıldı.
2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29,5 olarak güncellendi.
Bir önceki raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak açıklanmıştı.
Ekim ayında yıllık enflasyon %29,77 seviyesine ulaşmıştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

MB ENFLASYON TAHMİNLERİNİ ARTIRDI 

bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5  olarak revize edildi.  Banka aynı çerçevede 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'e, 2028 sonu tahminini ise yüzde 13.5'a çıkardı.  
 

Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

NE OLMUŞTU?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77 seviyesine ulaşmıştı. 

 

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#fatih karahan
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#Ekonomi
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