Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sundu. Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı kapsamında TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra 2027 ve 2028 yıllarına yönelik beklentiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası tahminini yeniledi! İşte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşarak 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da Enflasyon Raporu 2026-IV tanıtımı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik enflasyon beklentileri paylaşıldı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29,5 olarak güncellendi. Bir önceki raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında yıllık enflasyon %29,77 seviyesine ulaşmıştı.

MB ENFLASYON TAHMİNLERİNİ ARTIRDI

Merkez Bankası bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak revize edildi. Banka aynı çerçevede 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'e, 2028 sonu tahminini ise yüzde 13.5'a çıkardı.



NE OLMUŞTU?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77 seviyesine ulaşmıştı.