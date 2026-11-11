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Ekonomi
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 00:08
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 00:29

Merkez Bankası, A Ödeme'nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

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Editor
 Banu İriç
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Merkez Bankası, A Ödeme'nin faaliyet iznini iptal etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 00:29

Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısında,  A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırldığı tebliğ edildi. tarafından 6493 sayılı kanunun 16'ıncı maddesi kapsamıyla kararın alındığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası, A Ödeme'nin faaliyet iznini iptal etti

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısında A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırıldığı tebliğ edildi.
Karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı kanunun 16'ıncı maddesi kapsamında alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

Şirkete, 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Banka kararıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilmişti.

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#6493 Sayılı Kanun
#Resmî Gazete
#A Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.ş
#Ekonomi
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