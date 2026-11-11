Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısında, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırldığı tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı kanunun 16'ıncı maddesi kapsamıyla kararın alındığı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası, A Ödeme'nin faaliyet iznini iptal etti Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısında A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırıldığı tebliğ edildi. Karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı kanunun 16'ıncı maddesi kapsamında alınmıştır.

Şirkete, 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Banka kararıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilmişti.