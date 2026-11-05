Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 4 milyar 84 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 4 milyar 84 milyon dolar azalarak, 158 milyar 107 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 45 milyon dolardan 56 milyar 90 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Ekim haftasında 1 milyar 129 milyon dolar azalarak 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara indi.