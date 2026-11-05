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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:42

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim ile biten haftada 4 milyar 84 milyon dolar azalarak 158 milyar 107 milyon dolara geriledi. Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar düşüşle 56 milyar 90 milyon dolara, altın rezervleri ise 1 milyar 129 milyon dolar azalışla 102 milyar 17 milyon dolara indi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:42

toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 4 milyar 84 milyon dolar azaldı.

() Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 4 milyar 84 milyon dolar azalarak, 158 milyar 107 milyon dolar oldu.

Brüt 2 milyar 955 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 45 milyon dolardan 56 milyar 90 milyon dolara indi. ise 30 Ekim haftasında 1 milyar 129 milyon dolar azalarak 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı
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ETİKETLER
#döviz
#merkez bankası
#rezervler
#altın rezervleri
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#döviz rezervleri
#Para Ve Banka Istatistikleri
#Ekonomi
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