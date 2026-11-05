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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:38

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

Fransa'da sokaklar yeniden hareketlendi. Hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı genel grev için halk yeniden sokaklara döküldü. 73 şehirde 250 binden fazla gösterici genel grev için hazır.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:38

'da sendikaların çağrısıyla genel grev başladı. İşçiler ve memurlar, hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş talebiyle iş bıraktı. Eğitim politikalarının iyileştirilmesini isteyen ve haftalardır gösteri düzenleyen öğrenciler de gösterilere destek vererek sokağa çıktı. 

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLİ

Lyon ve Marsilya ile Nantes dahil diğer şehirlerdeki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. 

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

250 BİNDEN FAZLA PROTESTOCU

Grev nedeniyle okullar ve trenler de dahil olmak üzere çeşitli kamu hizmetleri aksadı. Eyfel Kulesi de grev nedeniyle kapatıldı.

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

Fransa'nın önde gelen sendikası CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla protestocunun gösterilere katıldığını açıkladı. 

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

''HİÇBİR ŞEY BİZİ DURDURAMAZ''

CGT lideri Sophie Binet hükümete seslenerek, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

POLİS MÜDAHALESİ

Fransız çevik kuvvet polisi, Lyon kentinde bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

Protestocuların bir kısmı polis aleyhinde sloganlar atarken, bazılarının ise tamamen siyah giyinip yüzlerini kapattığı görüldü.

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

BAZILARI GÖZALTINA ALINDI

Toulouse şehrinde valilikten yapılan açıklamaya göre Tournefeuille'deki Françoise lisesine giren yaklaşık 30 kişi, içeriye havai fişek atarak yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü. Siyah kıyafetli maskeli grup daha sonra gözaltına alındı.

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

Lille'de ise Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda
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ETİKETLER
#fransa
#Hayat Pahalılığı
#Cgt
#Sophie Binet
#Genel Grev
#Dünya
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