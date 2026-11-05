Fransa'da bu kez genel grev sebebiyle sokaklar doldu taştı! Binlerce insan protestoda

Fransa'da sendikaların çağrısıyla genel grev başladı. İşçiler ve memurlar, hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş talebiyle iş bıraktı. Eğitim politikalarının iyileştirilmesini isteyen ve haftalardır gösteri düzenleyen öğrenciler de gösterilere destek vererek sokağa çıktı.

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLİ

Lyon ve Marsilya ile Nantes dahil diğer şehirlerdeki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

250 BİNDEN FAZLA PROTESTOCU

Grev nedeniyle okullar ve trenler de dahil olmak üzere çeşitli kamu hizmetleri aksadı. Eyfel Kulesi de grev nedeniyle kapatıldı.

Fransa'nın önde gelen sendikası CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla protestocunun gösterilere katıldığını açıkladı.

''HİÇBİR ŞEY BİZİ DURDURAMAZ''

CGT lideri Sophie Binet hükümete seslenerek, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİ

Fransız çevik kuvvet polisi, Lyon kentinde bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestocuların bir kısmı polis aleyhinde sloganlar atarken, bazılarının ise tamamen siyah giyinip yüzlerini kapattığı görüldü.

BAZILARI GÖZALTINA ALINDI

Toulouse şehrinde valilikten yapılan açıklamaya göre Tournefeuille'deki Françoise lisesine giren yaklaşık 30 kişi, içeriye havai fişek atarak yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü. Siyah kıyafetli maskeli grup daha sonra gözaltına alındı.

Lille'de ise Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.