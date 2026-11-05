Trump'ın kaybettiği gece Beyaz Saray'da neler yaşandı? Kendini odaya kapattı, herkes kaçıştı

ABD'de ara seçim günü olan 3 Kasım'da kabine üyeleri, siyasi danışmanlar, Cumhuriyetçiler ve Trump destekçilerinin önde gelen isimleri Beyaz Saray'ın Doğu Salon'unda bir araya geldi. Masalara ikramlar koyuldu, televizyon ekranları seçim sonuçlarına kilitlendi. Başkan Donald Trump ise kalabalığın arasına karışmak yerine üst kattaki özel konutundan sonuçları takip etti. Trump'ın yanında First Lady Melania Trump yoktu fakat kıdemli danışmanı Natalie Harp ve Özel Kalem Müdürü Susie Wiles vardı.

BEYAZ SARAY'DAN BİR BİR AYRILDILAR

Sandıkların sayılmaya başlamasıyla beraber ise Doğu Salonu'ndaki kalabalık giderek azalmaya başladı. İlk olarak kıdemli personel ardından bazı kabine üyeleri sessizce salonu terk etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio bile görünmedi.

Yerel saate göre 22.00 gibi Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybettiği kesinleşti ve bu saatlerde neredeyse salonda kimse yoktu. Birçoğu çevredeki mekanlara dağıldı, salondaki yemekler ise öylece duruyordu.

''DURUM ÇOK KARANLIK''

Bu sıralarda Trump'ın konutunda ise fırtınalar kopuyordu. Üst düzey yetkili, Trump'ın ruh hali için "Rezidansta durum çok ama çok karanlık. Zifiri bir hava hâkim" dedi. Saat 23.00’e geldiğinde ise Trump'ın öfkeden konuşamaz hale geldiği öne sürüldü.

Dailymail'in haberine göre, Başkan'a yakın bir kaynak, "Fox News’i izliyor, ağzından tek bir kelime dahi çıkmıyor. Adeta sessizliğe gömülmüş durumda" dedi. Bu sıralarda Trump, kendi sosyal medya platfrmu Truth Social'dan ''Bu kayıpların tek sorumlusu Fox News'tir'' paylaşımında bulundu. Bir diğer paylaşımında ise suçu pusulada olmamasına bağladı ve "Ben aday değildim, yoksa ezici bir zafer kazanırdık!" ifadelerini kullandı.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın iletişim stratejisti Jason Miller’ın, ekranda üst üste gelen hezimet haberleri karşısında panik içinde ter döktüğünü aktardı.

''FATURA KİME KESİLECEK?'' TARTIŞMASI

Üst düzey bir yetkili, "İran Savaşı olmasaydı bu gece bambaşka bir tablo görürdük. Başkan’ın önünde sonunda faturayı Hegseth’e keseceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Bu sırada koridorlarda salı gecesinin faturasının kime kesileceği konuşulmaya başlanmıştı bile. Öne çıkan iki isim vardı: Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth.

Bir diğer kıdemli isim ise okları Rubio’nun başında olduğu Dışişleri Bakanlığı’na yöneltti. Cumhuriyetçi Parti’nin önemli bağışçılarından biri de bu görüşü destekledi, "Rubio için yolun sonu geldi. Hatta Trump’ın dış politikasına temas eden tüm Cumhuriyetçiler için durum aynı." yorumunda bulundu.

İLK YENİLGİSİ DEĞİL

Öte yandan Trump ilk kez bu yenilgiyi yaşamıyor. 2022 ara seçimlerini de benzer beklentilerle Mar-a-Lago’daki malikanesinden, basını şov amacıyla içeri davet ederek takip etmişti. Ancak desteklediği adaylar birer birer kaybettikçe basın alelacele dışarı çıkarılmış ve Trump ekibine öfke kusmuştu.