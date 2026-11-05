Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (5 Kasım) Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme 5 Kasım'da Ankara'da gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakan Yardımcısı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani yer aldı.

HALUK GÖRGÜN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesine ilişkin yeni hedeflerin ele alındığı görüşmede iki ülkenin teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik planlar konuşuldu.