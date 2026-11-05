Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile görüştü

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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (5 Kasım) Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesine ilişkin yeni hedeflerin ele alındığı görüşmede iki ülkenin teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik planlar konuşuldu.