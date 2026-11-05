Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle görüştü. Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesine ilişkin yeni hedeflerin ele alındığı görüşmede iki ülkenin teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik planlar konuşuldu.

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HABERİN ÖZETİ Bedir Mutabakatı sonrası ilk somut adım: Türkiye ile Katar savunma sanayiinde ortaklığı derinleştiriyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle savunma sanayii iş birliğini derinleştirmek üzere görüştü. Görüşmede iki ülkenin teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ile ortak projelerin geliştirilmesine ilişkin hedefler ele alındı. Ziyaret, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirildi. Bedir Mutabakatı; savunma sanayiinde teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Haluk Görgün, bu ziyaretin Bedir Anlaşması ile ortaya konulan ortak iradenin devamı niteliğinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde birlikte atılacak adımlar açısından önem taşıdığını belirtti.

BEDİR MUTABAKATI SONRASI SOMUT ADIMLAR HEDEFLENİYOR

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirilen ziyaret, dört ülke arasında ortaya konulan ortak iradenin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Savunma sanayii alanında teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatla ülkelerin mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye ile Katar arasında gerçekleştirilen ikili temasların savunma sanayii alanındaki ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıması amaçlanıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRLİKTE ATACAĞIMIZ ADIMLAR AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirterek, "Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayii iş birliğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.