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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:01

Savunma Sanayiindeki Atak, Yayıncılıkta da Yeni Bir Dönem Başlattı

Türkiye’nin savunma sanayiinde “atak dönemine” girdiği vizyonuyla yayın hayatına başlayan Attack Time, artık kendi internet sitesiyle yayında.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Savunma Sanayiindeki Atak, Yayıncılıkta da Yeni Bir Dönem Başlattı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:01

Türkiye'nin sanayiinde son yıllarda yakaladığı ivme, medya ve yayıncılık sektörüne de yansıdı. Yerli ve millî savunma projelerine yönelik artan ilgi, bu alanda uzmanlaşan yeni nesil dijital medya platformlarının gelişimine zemin hazırladı.

HABERİN ÖZETİ

Savunma Sanayiindeki Atak, Yayıncılıkta da Yeni Bir Dönem Başlattı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Savunma, havacılık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren dijital yayın markası Attack Time, artık kendi internet sitesiyle de okuyucularıyla buluşuyor.
Attack Time, savunma, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişmelerin dijital adresi olarak öne çıkıyor.
FS Medya tarafından yapılan açıklamada, Attack Time'ın sosyal medyada başlayan yolculuğunu yeni internet sitesiyle büyüttüğü belirtildi.
Yeni mecranın savunma sanayii, havacılık ve teknoloji alanında kısa sürede güçlü bir dijital kitleye ulaştığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Türkiye'nin savunma sanayiinde bir atak dönemine girdiği vizyonuyla yayın hayatına başlayan Attack Time, bu dönüşümden ilham alarak savunma, ve alanındaki gelişmeleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi.

Adını da Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımından alan Attack Time, yerli savunma projelerinden uluslararası askerî teknolojilere kadar geniş bir alanda yayıncılık faaliyetlerini sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADAN İNTERNET HABERCİLİĞİNE

FS Medya bünyesinde kurulan Attack Time, sosyal medyada kısa sürede 50 bin takipçiye ve 200 milyonun üzerinde gösterime ulaşarak önemli bir dijital erişim elde etti.

Sosyal medyada başlayan yayıncılık yolculuğunu bir adım ileri taşıyan platform, artık kendi internet haber sitesiyle de okuyucularıyla buluşuyor.

YILLIK ALMANAK İLE SAVUNMA SANAYİİNİN ENVANTERİ OLUŞTURULACAK

Attack Time, yeni yayın döneminde dijital haberciliğin yanı sıra basılı yayıncılığa da adım atmayı planlıyor.
Yılda bir kez almanak niteliğinde özel bir dergi yayımlamayı hedefleyen platform, Türkiye'nin savunma sanayiinde yıl boyunca hayata geçirilen projeleri, teknolojik gelişmeleri, üretim kapasitesini ve sektörel başarıları tek bir yayında toplamayı amaçlıyor.

Derginin yalnızca bir yayın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin gelişimini kayıt altına alan, yıllar içinde başvurulabilecek bir envanter ve arşiv kaynağı olması hedefleniyor.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BÜYÜME MEDYAYA DA YANSIYOR

Türkiye'nin savunma sanayiinde artan üretim kapasitesi, teknolojik yatırımları ve uluslararası faaliyetleri, sektöre yönelik bilgi ihtiyacını da artırıyor.

Bu gelişmeler savunma sanayii haberciliğini geniş kitlelerin ilgi gösterdiği bir yayıncılık alanına dönüştürürken, Attack Time da bu dönüşümün yeni nesil medya markalarından biri olarak öne çıkıyor.

FS Medya, Attack Time'ın internet haberciliği ve yıllık almanak hedefiyle savunma sanayii yayıncılığında kalıcı, güvenilir ve arşiv değeri taşıyan bir medya markası oluşturmayı amaçlıyor.

ETİKETLER
#teknoloji
#Havacılık
#savunma
#Attack Time
#Fs Medya
#Teknoloji
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