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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:40

Savunma sanayisinde Türkiye rüzgarı: İhracatta dikkat çeken tablo

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında yükseliş sürüyor. Ekim ayında yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaşan ihracat, son 12 aylık dönemde ise 11 milyar 357 milyon doları buldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dikkat çeken rakamları açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Savunma sanayisinde Türkiye rüzgarı: İhracatta dikkat çeken tablo
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:40

Başkanı , savunma ve havacılık ihracatının artmaya devam ettiğini aktardı.

Ekim ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını bildiren Görgün, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık gerçekleştirildiğini aktardı. 

Savunma sanayisinde Türkiye rüzgarı: İhracatta dikkat çeken tablo

"ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİYORUZ"

Görgün, son 12 ayda da ihracatın yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde, milli teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

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#Cumhurbaşkanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Savunma Sanayii
#haluk görgün
#ihracat
#Savunma Teknolojileri
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