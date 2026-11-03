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Ekonomi
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:12

En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar

Yapay zekanın bazı meslekleri şekillendirdiği bu dönemde 1.500'den fazla kuruluşun işe alım verileri değerlendirildi. Araştırmalara göre yapay zeka çağında en çok aranan 20 meslek belli oldu.

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Editor
 Murat Makas
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En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:12

Teknoloji ve yapay zekanın bazı meslekleri ele geçirdiği düşünülürken dünyanın önde gelen şirketlerinin işe alım süreçleri değişiyor. Yeni yapılan araştırmalarda çağında aranan 20 meslek ele alındı.

EN ÇOK TALEP GÖREN 20 MESLEK

Uluslararası danışmanlık kuruluşu WTW'nin 2 Kasım 2026'da yayımladığı araştırma, dünya genelinde 1.500'den fazla büyük kuruluşun iş ilanlarını mercek altına aldı. Ocak-Haziran 2026 dönemindeki işe alım verilerine dayanan çalışmada en çok talep gören 20 meslek sıralandı.

En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar

MÜŞTERİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİM

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri, teknoloji, ürün geliştirme ve veri alanındaki mesleklerin ilk 20 sıranın yarısını oluşturması oldu. Buna rağmen listenin zirvesine, müşterilerle doğrudan iletişim kurmayı gerektiren bir meslek yerleşti.

En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar

Şirketlerin mali performansını değerlendiren, bütçe ve yatırım kararlarına yönelik analizler hazırlayan finansal analistler listenin 20'nci sırasında bulunuyor. Finansal verilerin yorumlanması ve geleceğe yönelik planlamalar yapılması, bu mesleğin başlıca görevleri arasında yer alıyor.

MÜHENDİSLER

Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi ve işletmelerin kullanımına sunulması üzerinde çalışan mühendisler 19'uncu sırada yer alıyor. Bu alanın önemi hızla artmasına rağmen, genel meslek sıralamasında müşteri hizmetleri, satış ve yazılım geliştirme gibi alanlar daha üst sıralarda bulunuyor.

En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar

Yazılımların geliştirilmesinden kullanıma alınmasına kadar uzanan süreçlerin yönetiminde görev yapan DevOps mühendisleri 18'inci sıraya yerleşti. Yazılım ekipleriyle sistem operasyonları arasındaki koordinasyonu sağlayan bu uzmanlar, uygulamaların güvenilir ve kesintisiz çalışmasına odaklanıyor.

En çok aranan 20 meslek belli oldu: Yapay zeka çağında şaşırtan sonuçlar

ÇAĞRI MERKEZLERİ

Verilerden öğrenebilen algoritmalar ve tahmin sistemleri geliştiren makine öğrenmesi mühendisleri 17'nci sırada bulunuyor.

Çağrı merkezleri 16, şirketlerin teknolojik ihtiyaçlarına uygun yazılım ve sistem altyapıları tasarlayan çözüm mimarları 15'inci sırada bulunuyor.

Liste şu şekilde devam ediyor:

14 - Ürün yöneticileri
13 - Ürünlerin üretimden müşteriye ulaşmasına kadar geçen tedarik, stok ve lojistik süreçlerinde görev yapan uzmanlar
12 - Veri mühendisleri
11 - Mobil, masaüstü ve kurumsal yazılım uygulamaları geliştiren uzmanlar
10 - Veri bilimciler
9 - Siber tehditlere karşı koruyan mühendisler
8 - Sorumlu operatörler
7 - Test mühendisleri
6 - Proje yönetici
5 - Satış temsilcileri
4 - Depo görevlileri
3 - Müşteri yöneticileri
2 - Yazılım mühendisleri
1 - Dünyanın en çok aranan mesleği müşteri hizmetleri temsilciliği oldu.

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ETİKETLER
#yapay zeka
#Müşteri Hizmetleri
#Mühendisler
#Wtw
#Finansal Analistler
#Ekonomi
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