Washington’da siyasi dengelerin değişmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında ABD'deki ara seçimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, ilişkiler üzerine değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve sağlam temellere dayandığını vurgulayan Erdoğan, "Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ F-35, S-400 ve Suriye dosyası ne olacak? Prof. Dr. Esat Arslan'dan seçim sonrası için kritik uyarı Washington'daki siyasi dengelerin değişmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump döneminin sonu ve Kongre'ye dayalı daha zorlu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor; bu durum F-35 ve Suriye politikası gibi kritik başlıklarda Ankara'nın elini zorlaştırabilir. Trump'ın Kongre'de çoğunluğu kaybetmesiyle Erdoğan-Trump ilişkisine dayalı modelin sonu, Kongre denetimine dayalı zorlu bir modelin başlangıcı olabilir. ABD'de başkanın tek başına yasayı delme yetkisinin olmaması ve denetim-denge sistemi nedeniyle Trump'ın verdiği sözleri hayata geçirememesi, yeni dönemde Demokrat Kongre ile bu kanalın daha da daralacağını gösteriyor. F-35 meselesinde CAATSA yaptırımlarını kaldırmak ile F-35'e dönmek aynı anlama gelmiyor; Türkiye'nin S-400'ü artık sahip olmadığına dair Kongre'yi ikna etmesi gerekiyor. Demokrat Kongre'nin F-35 satışı için S-400'ün çıkarılması, Hamas dosyasının kapatılması ve insan hakları gibi üç yeni şart ekleyebileceği belirtiliyor. Türkiye'nin elindeki önemli kozlardan biri KAAN savaş uçağı projesi için ABD'nin onayladığı F110 motorları ve Eurofighter tedarik süreci olurken, bu durum F-35 dosyasında pazarlık gücünü artırabilecek. Suriye'de Esad yönetiminin düşmesi ve SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması gibi gelişmeler yaşanmış olsa da, Demokrat Kongre'nin bu entegrasyonun gerçekliğini denetleyeceği ve Kürtleri Kurtar Yasası gibi önerilerle Türkiye'ye yönelik baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye rağmen Kongre’nin artan etkisi, Ankara’nın F-35 beklentisinden Suriye politikasına kadar kritik başlıkları etkileyebilir mi? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, ABD’deki yeni dönemin Türkiye’ye olası yansımalarını ve Washington-Ankara hattında değişen güç dengelerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Trump'ın Kongre'de çoğunluğu kaybetmesi Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlatır mı?

Prof. Dr. Esat Arslan: Evet, yeni bir dönem başlıyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump dostluğundaki rahat ilişkiler yerini Kongre'ye dayalı zorlu modele bırakabilir. Malum, biliyorsunuz, 14 milyon doların üzerinde olan her satış Kongre denetimine tabidir.

Seçimi kısaca hatırlayalım: Yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de göreve başlayacak. O tarihe kadar Trump hâlâ eski Cumhuriyetçi Kongre ile çalışıyor olacaktır. Bu ne demek Türkiye için?

Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın kankardeş yani Brother Romance (bromance) dönemi yerini “Kurumsal Vesayet" dönemine bıraktı diyebilirim.

Son iki yıldır Türkiye-ABD ilişkisi neredeyse tek kanaldan yürüyordu: Erdoğan-Trump-Büyükelçi Tom Barrack hattı.

Trump, Temmuz 2026'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde "Kimyamız uyuyor, yaptırımları kaldıracağız, F-35'i kesinlikle düşünürüz, dostlara yaptırım uygulamayız." dedi. Ama verdiği sözlerin hiçbirini hayata geçiremedi. Çünkü ABD'de başkan, başkomutan olarak istese bile Kongre'nin yazdığı yasayı tek başına delmesi mümkün değildir. Buna mâni olan, denetim ve denge (Check and Balance) sistemidir.

Gelelim 3 Ocak 2027'den sonraki duruma: Demokrat Kongre ile o kanal daha da daralacak.

Demokratlar şunları yapabilecek:

Dönem Aktör Olası Hamleler / Yetkiler Karşı Hamle / Kısıt 3 Ocak 2027 Sonrası Demokrat Kongre Silah satışlarını durdurma / inceleme için oturum çağırma

Bütçeye Türkiye'ye şart koyan maddeler ekleme

Trump'ın yaptırım kaldırma kararını "onaylamama kararı" ile engellemeye çalışma Trump'ın veto hakkı bulunuyor.

Ancak unutmayalım, veto şapkasını giyen Trump'ın veto hakkı var.

S-400 / F-35 DOSYASI NASIL ETKİLENECEK?

Burası en kritik yanılgı noktası: CAATSA'yı kaldırmak ile F-35'e dönmek aynı anlama gelmiyor.

İki ayrı yasa var:

a) CAATSA yaptırımları: 2020'de Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) uygulandı. Trump bunu başkan olarak kaldırma sürecini başlatabilir, Kongre 30-90 gün inceleme yapar. Demokrat Kongre buna itiraz kararı çıkarabilir ama Trump veto ederse 3'te 2 lazım.

b) FY2020 NDAA Madde 1245: F-35 transferini yasaklıyor. Şartı net: Türkiye "artık S-400'e sahip değil" diye Dışişleri ve Savunma bakanları Kongre'ye onay vermeli. Dışişleri, 22 Temmuz 2026'da Kongre'ye yazıyla bildirdi: "Türkiye bu koşulları henüz karşılamadı."

Demokratlar arasında Yunanistan ve Ermeni lobisi ile İsrail'e yakın isimler güçlü. Temmuz'da Bilirakis (Cumhuriyetçi) ve Schneider (Demokrat) önergesiyle F-35 için Türkiye'nin Hamas'a destek vermediğini, İsrail'e tehdit oluşturmadığını kanıtlaması şartı ileri sürülmüştür.

“Titus ve Markey tarafından sunulan Türkiye İnsan Hakları Yasası kapsamında, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere siyasi tutukluların durumunun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının şart koşulması; bu koşullar yerine getirilmediği takdirde Türkiye'ye yönelik askerî yardımların durdurulması öneriliyor.”

Başka bir ifadeyle Trump "verelim" dese bile Demokrat Kongre "önce S-400'ü çıkar, sonra Hamas dosyasını kapat, sonra insan hakları" diye üç yeni şart ekleyebilecek.

TÜRKİYE'NİN ELİNDEKİ KOZ: KAAN

Türkiye'nin elindeki en önemli kozlardan biri ise KAAN savaş uçağı projesi için ABD'nin temmuz ayında onayladığı 80 adet F110 motoru ile Eurofighter tedariki oldu. Ankara, savunma sanayisinde alternatiflerini çeşitlendirerek F-35'e bağımlılığını azaltırken, Washington da Türkiye'nin artık tek seçeneğinin ABD olmadığının farkında. Bu tablo, F-35 dosyasında Türkiye'nin pazarlık gücünü artırabilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Aktör / Konu Durum / Talep / Gelişme Donald Trump F-35 satışı konusunda istekli olsa da Kongre engeliyle karşılaşma ihtimali bulunuyor. Demokrat Kongre'nin Şartları S-400 sistemlerinin çıkarılması

Hamas dosyasının kapatılması

İnsan hakları alanında adımlar atılması F-35 Beklentisi Ankara'nın 2027 yılı için F-35 teslimatına yönelik umudu azalmış durumda. Türkiye'nin Alternatifleri ve Kozları KAAN projesi için ABD'nin onayladığı 80 adet F110 motoru

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik süreci Stratejik Durum Türkiye F-35'e bağımlı olmadığını gösterirken, ABD yönetimi de bu alternatiflerin farkında.

TÜRKİYE'NİN ELİNDEKİ İKİNCİ KOZ

Trump'ın CAATSA'yı kaldırma sözü havada kaldı. Demokratların bunu kendi lehlerine kullanacağı değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda Trump'ın İran savaşındaki İran'a yaptırım politikasını da sorgulayacaklar. Bu, Türkiye'ye nefes aldırabilir çünkü Türkiye İran'a komşu ve enerji ticaretinde muafiyet istiyor.

SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

Burada sahada zaten büyük değişim oldu. Seçim bunu geri sarmayacak ama yönünü değiştirecek.

Sahadaki gerçek: Esad Aralık 2024'te düştü. Şaraa yönetimi geldi. ABD, 24 Ağustos 2026'da Suriye'yi terör destekçisi listesinden çıkardı. 25 Ağustos 2026'da SDG (Suriye Demokratik Güçleri) komutanı Ferhat Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olduğunu, örgütün feshedildiğini açıkladı. ABD Büyükelçisi Barrack da "SDG artık ana müttefikimiz değil." dedi. Ankara bunu olumlu olarak not etmiştir.

Tarih / Dönem Olay / Gelişme İlgili Aktörler Detaylar Aralık 2024 Yönetim Değişikliği Esad Rejimi, Şaraa Yönetimi Esad yönetimi düştü, yerine Şaraa yönetimi geldi. 24 Ağustos 2026 Terör Listesi Güncellemesi ABD, Suriye ABD, Suriye'yi terör destekçisi ülkeler listesinden çıkardı. 25 Ağustos 2026 SDG'nin Feshi ve Entegrasyonu SDG (Ferhat Abdi), Suriye Ordusu SDG komutanı Ferhat Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye ordusuna entegre olduğunu duyurdu. 25 Ağustos 2026 Sonrası Müttefiklik Statüsünün Değişmesi ABD (Büyükelçi Barrack) Büyükelçi Barrack, SDG'nin artık ana müttefikleri olmadığını açıkladı. Belirtilmemiş Türkiye'nin Yaklaşımı Türkiye (Ankara) Ankara, sahadaki bu gelişmeleri olumlu olarak değerlendirdi ve not etti.

AMA DEMOKRAT KONGRE NE DİYOR?

Şubat 2026'da Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde yapılan oturumda Başkan Brian Mast, "Türkiye destekli gruplar Şam'da SDG'ye saldırıyor, bu kabul edilemez." dedi. Graham (Cumhuriyetçi) ve Blumenthal (Demokrat) birlikte "Kürtleri Kurtar Yasası"nı sundular. Şam'a ve ona destek veren yabancılara yaptırım, HTŞ'yi (Heyet Tahrir Şam - Şam'ı Kurtarma Heyeti) yeniden terör örgütü ilan etme gündeme gelebilir.

Demokratlar ocak ayından sonra:

SDG entegrasyonunun gerçekten mi olduğunu, yoksa "tabelayı değiştirip komutanları Şam ordusuna general yaparak mı" olduğunu denetleyecek. Nitekim eski SDG komutanı Sipan Hamo'nun Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olması Ankara'yı zaten rahatsız etmiştir.

Demokratların, cezaevlerinde tutulan yaklaşık 9 bin DEAŞ mensubunun sorumluluğunu kimin üstleneceği ve bu kişilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunu sorgulayacağı değerlendirilmektedir.

İKİ ÜLKE ARASINDA KÖKLÜ GEÇMİŞ

Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tamamen çıkmaza girmesi beklenmiyor. Türkiye, savunma sanayisinde attığı adımlar, KAAN projesi ve farklı ülkelerle geliştirdiği askerî iş birlikleri sayesinde alternatiflerini artırıyor. F-35 ve yaptırımlar konusunda Kongre kaynaklı engeller yaşansa da iki ülkenin NATO müttefiki olması ve ortak güvenlik çıkarları ilişkilerin sürmesini zorunlu kılıyor. Ankara'nın önündeki en önemli fırsat ise Washington'daki yeni dengeleri doğru değerlendirerek Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yeni bir iş birliği zemini oluşturmak olacak