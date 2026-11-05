İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ve beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, bölgesel gelişmeler, terör ve organize suçlarla mücadele, kolluk eğitimi, göç ve sınır yönetimi alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmenin başlangıcında Suudi Arabistan’da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere ve stratejik ortaklığa değinen Bakan Çiftçi, "Suudi Arabistan’ı derin tarihi ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz bir devlet olarak görüyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu samimi ve güçlü iradeyle, ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda derinleştiğini müşahede ediyoruz. Bilhassa Türk Suudi Koordinasyon Konseyi ile somutlaşan stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşımak adına, Bakanlığımızın görev alanına giren her konuda iş birliğine hazırız" dedi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE MEKKE ANLAŞMASI ELE ALINDI

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Gazze ve Batı Şeria’daki durumun yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını aktardı. Suudi Arabistan’ın güvenliğine yönelik tehditlerin bölgesel istikrara etkisine değinen Bakan Çiftçi, "28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın bölge ülkelerini hedef almasıyla tırmanan gerilimi derin bir endişeyle takip ettik. Bu süreçte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazanmıştır. Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri olarak güvenliğimizi ortak bir anlayışla ele almamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, bölgesel güvenlik iş birliğinde Mekke Anlaşması’nın önemine işaret ederek, "Bu anlayışın bir tezahürü olan "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması" da bölgemizde güvenlik ve istikrara en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısı olan bu anlaşma, bölgesel sahiplenme, iş birliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkelerini temel almaktadır" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI, MEKKE ANLAŞMASI’NIN TARAFLAR AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Mekke Anlaşması’nın taraf ülkeler açısından olumlu ve yararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN ÜÇLÜ İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI ÖNERİSİ

Bölgesel güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Pakistan’ın katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini öneren Bakan Çiftçi, "Mekke Anlaşması’nın ruhunu iç güvenlik alanına da yansıtarak ortak tehditlere karşı bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Sizler de uygun görürseniz ilerleyen süreçte Pakistan ile istişare ederek, üç ülkenin İçişleri Bakanları olarak üçlü bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle, organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele, terörün ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile sınır güvenliği gibi alanlarda iş birliği çerçevemizi daha da geliştirebiliriz" diye konuştu.

"BU YIL 669 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

Türkiye’nin terör, organize suçlar ve siber suçlarla mücadelede yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Terör ve organize suçla mücadelemizde, suçu henüz oluşmadan engellemeyi ve riski kaynağında bertaraf etmeyi esas alan bir strateji izliyoruz. Siber ortamda işlenen suçlara karşı da benimsediğimiz ‘sıfır tolerans’ anlayışından taviz vermiyoruz. Dijital teknolojilerden faydalanan ve sınır aşan bağlantılar kurarak; uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, suç gelirlerinin aklanması gibi farklı birçok alanda suç işleyen yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığın somut bir göstergesi olarak bu yıl 669 organize suç çetesini çökerttik" dedi.

Suç örgütlerinin değişen yöntemlerine karşı uluslararası iş birliğinin gerekliliğine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Bununla birlikte, bu suç örgütlerinin internet ve yapay zekadan faydalanarak, küresel ölçekte şebekeler kurduklarını ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebildiklerini görüyoruz. Bu nedenle küreselleşen suç olgusuna karşı kesin sonuç alabilmenin ancak güçlü bir uluslararası iş birliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Uyuşturucuyla mücadele alanındaki mevcut anlaşmalara değinen Bakan Çiftçi, "Bu noktada, 2023 yılında Bakanlıklarımız arasında mutabakata varılan Ortak Hedefler Tablosu’nda da yer alan uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Uyuşturucu aile yapımızı bozan bir tehdit olarak kalmayıp organize suç ağlarını büyütmekte ve terör örgütlerine finansman sağlamaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlık birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin bu alandaki mücadelesi bölgesel ve küresel güvenliğe de katkı sunmaktadır. Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile 2005 yılında imzaladığımız Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması ahdi zemininde ilerleyen ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOLLUK EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

İki ülkenin kolluk teşkilatları arasındaki eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ileriye taşıyacak ilave adımlar atabileceğimize inanıyorum. Kolluk Eğitimi İş Birliği Anlaşmamız da hâlihazırda Dışişleri Bakanlığımızda değerlendirilme sürecinde. Bu anlaşmamızı da hayata geçirdiğimizde karşılıklı ziyaretleri, eğitimleri ve bilgi ile tecrübe paylaşımını artırarak iş birliğimize güçlü bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÖNCE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SONRA TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Türkiye’nin terörle mücadeledeki hedeflerine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Bildiğiniz üzere, ülkemiz PKK/PYD, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele etmektedir. Ülkemizin uzun yıllar süren kararlı mücadelesi sonunda PKK terör örgütü kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Gazi Meclisimizin iradesiyle önce "Terörsüz Türkiye" sonra "Terörsüz Bölge" hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu noktada Suriye’deki durumu da yakından takip ediyoruz. Hedefimiz, hangi terör örgütü olursa olsun bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırmak; ülkemizde ve bölgemizde barışı, huzuru ve güvenliği hâkim kılmaktır" dedi.

"BÖLGEMİZDE HUZURUN TESİSİ NOKTASINDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine değinen Bakan Çiftçi, "Mekke Anlaşması’nın 5. maddesinde de terörün her türüne karşı, operasyonel düzey dahil, iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalar ile gerek ülkelerimizde gerekse bölgemizde huzurun tesisi noktasında emin adımlarla yürüyebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖÇ VE SINIR YÖNETİMİNDE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Görüşmede göç ve sınır yönetimi alanındaki iş birliği de değerlendirildi. Bakan Çiftçi, düzenli göç süreçlerinin güvenli ve etkin şekilde yönetilmesine ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını aktararak, "Düzensiz göçle etkin mücadelenin, düzenli göç kanallarının açık, güvenli ve işler tutulmasından geçtiğine inanıyoruz. Ülkemize turizm, ticaret, yatırım, çalışma ve eğitim amacıyla gelen yabancıların işlemlerini, güvenlikten ödün vermeden hızlı ve etkin biçimde yürütüyoruz. Bu kolaylaştırıcı yaklaşımı, ülkemize yasal yollarla gelen ve ülkemizde ikamet eden Suudi kardeşlerimize yönelik uygulamalarımızda da özenle sürdürüyoruz" dedi.