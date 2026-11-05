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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:55

Ankara Ulus'ta büyük dönüşüm! İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi: Yıkımlar tavizsiz sürecek

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını korumak amacıyla Ulus bölgesinde kapsamlı bir dönüşüm başlatıldığını açıkladı. Çiftçi, "Ankara’mızı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalışıyoruz. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:55

İçişleri Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nın tarihi ve manevi değerlerini korumak amacıyla Ulus ve çevresinde yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı

ULUS'TA KAÇAK YAPILAR VE BATAKHANELER YIKILIYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’nın manevi mirasına sahip çıkıyoruz. Ankara’mızı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalışıyoruz. Ankara’mızın kalbi, tarihin ve maneviyatın beşiği Ulus’ta yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz. Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak tesis etmek amacıyla Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirerek, Ankara’nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak. Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
#ankara
#mustafa çiftçi
#Ulus
#Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
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