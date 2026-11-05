Binance soygununda kullanılan yapay zeka şok etti

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İstanbul
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak nitelendirilen 6,3 milyar dolarlık saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı. Aylar süren hazırlığın ardından gerçekleştirilen soygunda, sahte iş görüşmelerinden zararlı yazılımlara kadar birçok yöntem kullanıldı. Ancak olayın en dikkat çekici ayrıntısı, hackerların Binance'in kendi yapay zeka sisteminden de yararlanması oldu.
Şirketin yayımladığı olay sonrası rapor, saldırganların çalışanları tek tek hedef alarak sistemlere nasıl sızdığını ortaya koydu.
Binance'in raporuna göre saldırının temelleri Haziran ayında atıldı. Bir geliştirici, Google reklamı üzerinden dağıtılan ve zararlı yazılım içeren değiştirilmiş bir yükleyiciyi bilgisayarına indirdi. Güvenlik ekipleri tehdidi fark ederek çalışanın cihazını değiştirdi. Ancak saldırganlar pes etmedi. Eylül ayında bu kez başka bir mühendisi hedef aldılar.
Kendilerini işe alım uzmanı olarak tanıtan hackerlar, sahte görüşmeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla mühendisin güvenini kazandı. Ardından iş başvurusu sürecinin bir parçası gibi gösterilen sahte bir mülakat ödevini indirmesini sağladılar.
Dosyanın içindeki zararlı yazılım, geliştiricinin kullandığı pyenv aracının çalıştırılabilir dosyasını kötü amaçlı bir sürümle değiştirdi. Böylece saldırganlar bilgisayarda komut çalıştırma ve kendi sunucularıyla bağlantı kurma imkanı elde etti.
Üstelik zararlı yazılım, gelişmiş gizleme yöntemleri sayesinde güvenlik sistemlerine yakalanmadı. Binance, hackerların izlerini silerek olayın incelenmesini de zorlaştırdığını belirtti.
Saldırının en çarpıcı ayrıntılarından biri ise yapay zeka kullanımı oldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6,3 milyar dolarlık soygunun arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı hacker grubunun bulunduğunu açıkladı.
Binance'in raporuna göre saldırganlar, 20 Ekim itibarıyla ele geçirdikleri çalışanların cüzdanları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla şirketin dahili yapay zeka aracından yararlandı.
Hackerlar, 29 Ekim'de üçüncü bir çalışanın bilgisayarına da erişerek kripto para hırsızlığını başlattı.
Ancak burada önemli bir soru hâlâ yanıtsız. Binance, saldırganların şirketin yapay zeka sistemine nasıl eriştiğini ve bu teknolojiyi saldırının hangi aşamalarında kullandığını açıklamadı.
Soygunun ardından en çok merak edilen konulardan biri de Binance'in şüpheli işlemleri neden zamanında engelleyemediği oldu.
Şirket, ilk yetkisiz transferlerden yaklaşık iki saat sonra bile işlemlerin durdurulamamasını sıcak cüzdan altyapısında kullanılan güvenlik sistemine bağladı.
Binance'in açıklamasına göre sıcak cüzdanda Çok Taraflı Hesaplama (MPC) sistemi kullanılıyordu. Bu sistem nedeniyle kötü amaçlı EIP-7702 yetkilendirmelerini anında iptal edebilecek tek bir özel anahtar bulunmuyordu. Bu durum, saldırganların gerçekleştirdiği işlemlere hızlı müdahale edilmesini engelledi.
Binance CEO'su Richard Teng, saldırının ardından kullanıcıların herhangi bir kayıp yaşamayacağını açıkladı. Teng'in verdiği bilgilere göre, çalınan kripto varlıkların yaklaşık 2,85 milyar dolarlık bölümü donduruldu veya yeniden ele geçirildi. Saldırıdan etkilenen tokenların yüzde 98'i yeniden yerine konulurken kalan bölümün kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.