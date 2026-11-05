Binance soygununda kullanılan yapay zeka şok etti

SOYGUNUN İLK ADIMI SAHTE İŞ GÖRÜŞMELERİ OLDU

Binance'in raporuna göre saldırının temelleri Haziran ayında atıldı. Bir geliştirici, Google reklamı üzerinden dağıtılan ve zararlı yazılım içeren değiştirilmiş bir yükleyiciyi bilgisayarına indirdi. Güvenlik ekipleri tehdidi fark ederek çalışanın cihazını değiştirdi. Ancak saldırganlar pes etmedi. Eylül ayında bu kez başka bir mühendisi hedef aldılar.

Kendilerini işe alım uzmanı olarak tanıtan hackerlar, sahte görüşmeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla mühendisin güvenini kazandı. Ardından iş başvurusu sürecinin bir parçası gibi gösterilen sahte bir mülakat ödevini indirmesini sağladılar.

Dosyanın içindeki zararlı yazılım, geliştiricinin kullandığı pyenv aracının çalıştırılabilir dosyasını kötü amaçlı bir sürümle değiştirdi. Böylece saldırganlar bilgisayarda komut çalıştırma ve kendi sunucularıyla bağlantı kurma imkanı elde etti.

Üstelik zararlı yazılım, gelişmiş gizleme yöntemleri sayesinde güvenlik sistemlerine yakalanmadı. Binance, hackerların izlerini silerek olayın incelenmesini de zorlaştırdığını belirtti.