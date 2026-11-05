Bölüm başına milyonlar alan ünlüler indirimi kabul etmedi! Dizi sektörü kemerleri sıktı, oyuncular ev araba fiyatına oynamaktan vazgeçmiyor

Reklam pastasının küçülmesi yapım şirketlerini ve kanalları tasarrufa yönlendirirken, krizin faturasının kim tarafından ödeneceği sorusu gündeme geldi. Kimi oyuncular sektörün içinde bulunduğu zor döneme dikkat çekerek herkesin fedakârlık yapması gerektiğini savunurken, kimi isimler ise ücret indirimi taleplerine karşı çıktı. Ünlü oyuncuların açıklamaları, set emekçilerinin kazançlarıyla milyonluk oyuncu ücretleri arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

REKLAM KRİZİ DİZİ SEKTÖRÜNÜ VURDU

Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik daralma, dizi sektöründe ciddi bir krize dönüştü. Ekim ayında kanalların reklam gelirleri son 30 yılın en düşük seviyesine inerken, bazı dizilerin yeni bölümleri geçtiğimiz hafta yayınlanmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretlerde indirime gitmesi gerektiği yönündeki tartışmalar da hız kazandı. Önceki akşam düzenlenen “Değişim / Dönüşüm” oyununun galasına katılan oyunculara sektörün içinde bulunduğu zor dönem ve ücret tartışmaları soruldu.

HAZAR ERGÜÇLÜ: HERKESTEN KESİNTİ YAPILIYOR

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sektördeki krizin çok sayıda kişiyi etkilediğini belirterek durumun üzücü olduğunu söyledi. Yüksek oyuncu ücretlerinin krizdeki payına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Daha büyük şeylerin etkisi var. Zaten herkesten kesintiler yapılıyor. Ama bunun müsebbibi ne ekipler ne yapımcılar ne de oyuncular. Daha büyük bir durum var.”

ATAKAN ÖZKAYA: FEDAKÂRLIĞI KİM YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinin oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya da galada sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu.

Dilin Döğer, reklam krizine ilişkin sorunun yapım şirketleri ve kanallar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu, yapım ve kanalların cevap vereceği bir soru. Bizim diyebileceğimiz pek bir şey yok oyuncu olarak” dedi.

Atakan Özkaya ise zor dönemlerde herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. Özkaya, fedakârlığın kim tarafından yapılacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kötü bir dönemden geçiyorsak tabii ki herkes taşın altına elini koymalı. Ama fedakârlığı kim yapacak, kim taşın altına elini koyacak? Bu sorunun muhatabı biz değiliz, yapımcılar. Umarım bir an önce daha mutlu, daha güzel günlere kavuşuruz.”

İLKER AKSUM'DAN ÜCRET İNDİRİMİNE NET TAVIR

Oyuncu İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ile katıldığı galada kendisine yöneltilen, oyunculardan ekonomik fedakârlık beklenip beklenmemesi gerektiği sorusuna oldukça net bir cevap verdi. Aksum, ücret indirimi konusunda görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

“İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı!”

KAAN URGANCIOĞLU SET ÇALIŞANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kaan Urgancıoğlu ise yaşanan ekonomik sıkıntıların özellikle set çalışanları açısından ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Sektördeki belirsizliğin bir an önce sona ermesini beklediğini belirten oyuncu, şöyle konuştu:

“Üzüntüyle durumun toparlanmasını bekliyorum. Herkes için, özellikle set çalışanları için çok zor şeyler söz konusu olduğunu biliyorum. Umuyorum bir an önce herkes için en doğru kararlar verilir”

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: SADECE BAŞROLLERİN İNDİRİMİ YETERLİ DEĞİL

Özge Özpirinçci, sektörün içinde bulunduğu krizin yalnızca başrol oyuncularının ücretlerinde yapılacak kesintilerle çözülemeyeceğini savundu. Her çalışanın hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan oyuncu, sektörün uluslararası başarısına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntıların üzücü olduğunu belirtti.

Özpirinçci, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Sadece başrollerin indirim yapmasıyla çözülebilecek bir konu değil. Stratejik anlamda bir iş planlamasıyla birlikte, her çalışanın hakkının verilerek yapılması gereken bir iş. Kazanç da kayıp da bize. Dünyada en çok dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz. Bunun ekmeğini yiyebilecekken sıkıntısını yaşıyor olmak çok üzücü”

