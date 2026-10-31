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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:15

Dizi sektöründe maliyet krizi! Kanallardan oyunculara yeni sezon kararı

Dizi sektöründe artan yapım maliyetleri, yeni sezon kararlarını da etkilemeye başladı. Sektörde yaşanan maliyet krizi nedeniyle kanalların, oyuncuların ücret politikalarında değişikliğe gittiği öne sürüldü. Peki, Oyuncular yeni sezonda aynı ücreti mi alacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Dizi sektöründe maliyet krizi! Kanallardan oyunculara yeni sezon kararı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:15

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken dizi sektörünü yakından ilgilendiren bir ücret kararı gündeme geldi. Artan yapım maliyetleri ve sektörün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle kanalların oyuncu ücretlerinde yeni bir uygulamaya yöneldiği belirtildi. Yeni yapımların bütçelerini dengelemeyi amaçlayan yaklaşım, televizyon sektöründe ücret politikalarının yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Peki, Oyuncular yeni sezonda aynı ücreti mi alacak?

MALİYETLER DİZİ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken artan maliyetler, dizi sektöründeki dengeleri değiştirmeye başladı. Yapım bütçelerindeki yükseliş nedeniyle kanalların oyuncu ücretleri konusunda yeni bir karar aldığı öne sürüldü. Recep Aslan’ın haberine göre oyuncuların yeni sezonda geçen sezon kazandıkları ücretlerle çalışmaya devam etmesi, maaşlarına ise zam yapılmaması planlanıyor.

Dizi sektöründe maliyet krizi! Kanallardan oyunculara yeni sezon kararı

Yüksek bütçeli yapımlarda maliyetleri kontrol altında tutmak isteyen kanalların bu yaklaşımı, oyuncuların yeni sezon anlaşmalarını da etkileyebilir. Dizi sektöründe yapım giderlerinin artması yalnızca oyuncu ücretlerini değil, projelerin genel bütçe planlamasını da gündeme taşıyor. Yeni sezonda uygulanması beklenen bu kararın oyuncular ve yapım şirketleri arasında nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

OYUNCULAR YENİ SEZONDA NE KADAR ALACAK?

· : 1,5 milyon TL

· : 1,5 milyon TL

· : 1,2 milyon TL

· : 1,2 milyon TL

· Sinem Ünsal: 1 milyon TL

· Devrim Özkan: 1 milyon TL

· Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL

· Feyyaz Duman: 850 bin TL

· Deniz Baysal: 750 bin TL

· Nehir Erdoğan: 750 bin TL

· Çağan Efe Ak: 700 bin TL

· Rahimcan Kapkap: 625 bin TL

· İlker Aksum: 600 bin TL

· Bensu Soral: 600 bin TL

· Ava Yaman: 500 bin TL

· Yüsra Geyik: 500 bin TL

· Ceren Ayruk: 500 bin TL

· Ata Yaşat: 250 bin TL

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