Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

90’lı yılların sonunda ekranlara gelen Bücür Cadı, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin tekrardan gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı konusunun dışında oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken yapım da Şehriye Hanım’ı oynayan Sezer Güvenirgil’in yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından ‘hiç değişmemiş’ yorumları gündeme geldi. Ayrıca son görüntüsüyle magazin gündeminin de tam ortasına düşen Sezer Güvenirgil, merak edilerek araştırılıyor.

BÜCÜR CADI’NIN ŞEHRİYE HANIM’I SEZER GÜVENİRGİL YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Bücür Cadı, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala Türkiye’nin en çok konuşulan yapımları arasında yerini alıyor. Sadece konusuyla değil dizi de yer alan yapımlarla da oldukça gündeme gelen ünlü isimler dikkatleri üzerine çekiyor.

Öyle ki bücür Cadı’nın en çok sevilen karakterlerinden biri olan Şehriye Hanım, yıllar sonra gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan Sezer Güvenirgil, çok önce Türkiye güzeli yarışmasıyla adını duyurmuştur.

Ailesi Romanya’dan İstanbul’a göç eden Sezer Güvenirgil, 1966’da Türkiye Güzeli Yarışmasında üçüncü olmasıyla hayatında büyük değişimlere giden Sezer Güvenirgil, daha sonrasında Sos dergisinin yarışmasında birincilik kazanmıştır. Hulki Saner’in Beş Fındıkçı Gelin filmiyle oyunculuğa adım atmıştır.

Sabah Gazetesi’nin haberinde göre, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney gibi döneminin en büyük yıldızlarıyla aynı filmde rol alarak adını duyurmayı başardı. Ünlü ismin 70’li yılların sonlarına doğru kariyerinde dönüş yaparak müzik alanında da çalışmalar yaptı. Tüm bunların yanında 1978’de ilk 45’liğini 1982’de Mutluluğun Bedeli albümünü yayınladı.

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyerinde unutulmaz rollerinden biri de Bücür Cadı’daki Şehriye Hanım lakabıyla bilinirken yıllar sonra ortaya çıkmasıyla gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti. Yıllara adeta meydan okuyan güzelliğiyle oldukça yorum alan Sezer Güvenirgil, hayranları tarafından yoğun ilgi gören isimler arasında yer aldı.

SON HALİYLE ‘HİÇ DEĞİŞMEMİŞ’ DEDİRTTİ

Son haliyle adeta ‘hiç değişmemiş’ dedirten Sezer Güvenirgil, Bücür Cadı yıllarında sadece kariyerinde değil özel hayatında da yeni bir adıma atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Öyle ki Yunus Bülbül ile tanışarak evlilik yolunda ilerleyen Sezer Güvenirgil, daha sonrasında yollarını ayırma kararı almıştı. Yıllar sonra sarı saçlarıyla gündeme gelen Sezer Güvenirgil, ekranlardan ne kadar uzaksa sosyal medyasını da bir o kadar aktif kullanan isimlerden biri oluyor.

Gençlik yıllarından adeta hiçbir şey kaybetmeyen Sezer Güvenirgil, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken hem gençlik yılları hem de bugünlerde oldukça dikkat çeken isimler arasında yerini alıyor. Şimdilerde 77 yaşında olan Sezer Güvenirgil, sarı ve kıvırcık saçlarıyla eski görüntüsüne farklı bir görüş katarken kendisini görenler tarafından hiç değişmediği iddia edildi.