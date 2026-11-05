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Magazin
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:15

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

Televizyon ekranlarına damga vuran Bücür Cadı, tekrardan gündem oldu. Özellikle de dizinin Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil, yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından yeni haliyle dikkatleri üzerine çekti. Son halini görenler adeta ‘hiç değişmemiş’ yorumları yapılırken, Sezer Güvenirgil’in hayatı merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:15

90’lı yılların sonunda ekranlara gelen Bücür Cadı, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin tekrardan gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı konusunun dışında oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken yapım da Şehriye Hanım’ı oynayan Sezer Güvenirgil’in yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından ‘hiç değişmemiş’ yorumları gündeme geldi. Ayrıca son görüntüsüyle magazin gündeminin de tam ortasına düşen Sezer Güvenirgil, merak edilerek araştırılıyor.

BÜCÜR CADI’NIN ŞEHRİYE HANIM’I SEZER GÜVENİRGİL YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Bücür Cadı, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala Türkiye’nin en çok konuşulan yapımları arasında yerini alıyor. Sadece konusuyla değil dizi de yer alan yapımlarla da oldukça gündeme gelen ünlü isimler dikkatleri üzerine çekiyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

Öyle ki bücür Cadı’nın en çok sevilen karakterlerinden biri olan Şehriye Hanım, yıllar sonra gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan Sezer Güvenirgil, çok önce Türkiye güzeli yarışmasıyla adını duyurmuştur.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

Ailesi Romanya’dan İstanbul’a göç eden Sezer Güvenirgil, 1966’da Türkiye Güzeli Yarışmasında üçüncü olmasıyla hayatında büyük değişimlere giden Sezer Güvenirgil, daha sonrasında Sos dergisinin yarışmasında birincilik kazanmıştır. Hulki Saner’in Beş Fındıkçı Gelin filmiyle oyunculuğa adım atmıştır.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

Sabah Gazetesi’nin haberinde göre, , Yılmaz Güney gibi döneminin en büyük yıldızlarıyla aynı filmde rol alarak adını duyurmayı başardı. Ünlü ismin 70’li yılların sonlarına doğru kariyerinde dönüş yaparak müzik alanında da çalışmalar yaptı. Tüm bunların yanında 1978’de ilk 45’liğini 1982’de Mutluluğun Bedeli albümünü yayınladı.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyerinde unutulmaz rollerinden biri de Bücür Cadı’daki Şehriye Hanım lakabıyla bilinirken yıllar sonra ortaya çıkmasıyla gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti. Yıllara adeta meydan okuyan güzelliğiyle oldukça yorum alan Sezer Güvenirgil, hayranları tarafından yoğun ilgi gören isimler arasında yer aldı.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

SON HALİYLE ‘HİÇ DEĞİŞMEMİŞ’ DEDİRTTİ 

Son haliyle adeta ‘hiç değişmemiş’ dedirten Sezer Güvenirgil, Bücür Cadı yıllarında sadece kariyerinde değil özel hayatında da yeni bir adıma atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Öyle ki Yunus Bülbül ile tanışarak evlilik yolunda ilerleyen Sezer Güvenirgil, daha sonrasında yollarını ayırma kararı almıştı. Yıllar sonra sarı saçlarıyla gündeme gelen Sezer Güvenirgil, ekranlardan ne kadar uzaksa sosyal medyasını da bir o kadar aktif kullanan isimlerden biri oluyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye Hanım’ı Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ‘hiç değişmemiş’ dedirtti

 

Gençlik yıllarından adeta hiçbir şey kaybetmeyen Sezer Güvenirgil, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken hem gençlik yılları hem de bugünlerde oldukça dikkat çeken isimler arasında yerini alıyor. Şimdilerde 77 yaşında olan Sezer Güvenirgil, sarı ve kıvırcık saçlarıyla eski görüntüsüne farklı bir görüş katarken kendisini görenler tarafından hiç değişmediği iddia edildi.

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ETİKETLER
#Cüneyt Arkın
#Sezer Güvenirgil
#Bücür Cadı
#Şehriye Hanım
#Türkiye Güzeli Yarışması
#Magazin
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