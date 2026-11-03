46 yaşındaki Cansu Dere'den yıllara meydan okuyan görünüm! Son hali gündem oldu

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İstanbul
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Cansu Dere, bu kez son görüntüleriyle konuşuluyor. 46 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni projesinden paylaşılan kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle Şehrazat karakteriyle ekrana gelmeye hazırlanan Dere'nin görünümü, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Cansu Dere, uzun bir aranın ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak Binbir Gece Masalları dizisinde Şehrazat karakterine hayat veriyor. İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Dere'nin diziden paylaşılan görüntüleri de sosyal medyada ilgi gördü.
Cansu Dere'nin yeni projesinden paylaşılan görüntüler, oyuncunun görünümünü yeniden gündeme taşıdı. 46 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim ve yıllara meydan okuyan görünümü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Dere'nin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Cansu Dere, 46 yaşına gelmesine rağmen görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Dere, güzelliği ve zarif tarzıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Özellikle son dönemde paylaşılan görüntüleriyle yeniden konuşulan oyuncunun yıllar içindeki görünümü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Hayranları, Cansu Dere'nin yeni görüntülerine beğeni ve yorumlarıyla karşılık verirken oyuncunun yıllara meydan okuyan görünümü bir kez daha gündeme geldi.
Cansu Dere'nin ekran yolculuğu boyunca tercih ettiği sade ve doğal görünüm de hayranlarının dikkatini çeken detaylar arasında yer alıyor. Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.
Uzun süredir ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Dere, yeni projesi Binbir Gece Masalları ile yeniden gündeme gelirken bu kez Şehrazat karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yeni dizisinden paylaşılan kareler de hem projesine hem de görünümüne yönelik ilgiyi artırdı.