Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Cansu Dere, bu kez son görüntüleriyle konuşuluyor. 46 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni projesinden paylaşılan kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle Şehrazat karakteriyle ekrana gelmeye hazırlanan Dere'nin görünümü, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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HABERİN ÖZETİ 46 yaşındaki Cansu Dere'den yıllara meydan okuyan görünüm! Son hali gündem oldu Oyuncu Cansu Dere, yeni projesi Binbir Gece Masalları'ndan paylaşılan kareleri ve 46 yaşındaki görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. 46 yaşındaki Cansu Dere, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak olan Binbir Gece Masalları dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak. Dere, yeni projesinde başrolleri İbrahim Çelikkol ile paylaşmaktadır. Oyuncunun yeni projesinden paylaşılan görüntüleri, yüzündeki değişim ve görünümü sosyal medyada beğeni topladı. Cansu Dere, oyunculuk kariyeri boyunca Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi yapımlarda rol almıştır.

CANSU DERE'NİN YENİ PROJESİ BİNBİR GECE MASALLARI

Cansu Dere, uzun bir aranın ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak Binbir Gece Masalları dizisinde Şehrazat karakterine hayat veriyor. İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Dere'nin diziden paylaşılan görüntüleri de sosyal medyada ilgi gördü.

CANSU DERE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Cansu Dere'nin yeni projesinden paylaşılan görüntüler, oyuncunun görünümünü yeniden gündeme taşıdı. 46 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim ve yıllara meydan okuyan görünümü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Dere'nin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

CANSU DERE'NİN GÜZELLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Cansu Dere, 46 yaşına gelmesine rağmen görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Dere, güzelliği ve zarif tarzıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Özellikle son dönemde paylaşılan görüntüleriyle yeniden konuşulan oyuncunun yıllar içindeki görünümü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Hayranları, Cansu Dere'nin yeni görüntülerine beğeni ve yorumlarıyla karşılık verirken oyuncunun yıllara meydan okuyan görünümü bir kez daha gündeme geldi.

Cansu Dere'nin ekran yolculuğu boyunca tercih ettiği sade ve doğal görünüm de hayranlarının dikkatini çeken detaylar arasında yer alıyor. Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Uzun süredir ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Dere, yeni projesi Binbir Gece Masalları ile yeniden gündeme gelirken bu kez Şehrazat karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yeni dizisinden paylaşılan kareler de hem projesine hem de görünümüne yönelik ilgiyi artırdı.