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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 22:54

Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?

Ekranlardan yaklaşık 4 yıl uzak kalan Cansu Dere, yeni dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun, NOW ekranlarında yayınlanacak Mavi Orkide adlı dizinin başrolünde yer alacağı öğrenildi. Projenin arkasında ise Yasak Elma dizisinin yapım şirketi Medyapım ile senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür bulunuyor. Peki, Cansu Dere Mavi Orkide dizisinde hangi rolü oynayacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 22:54

’nin ekranlara dönüş projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, yaklaşık 4 yıllık aranın ardından ekranlarında yayınlanacak Mavi Orkide dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Projenin yapımını, daha önce Yasak Elma ile adından söz ettiren üstlenirken senaryo ekibinde ve Zeynep Gür yer alıyor. Başarılı oyuncu Cansu Dere’nin yeni karakteri ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Cansu Dere Mavi Orkide dizisinde hangi rolü oynayacak?

CANSU DERE EKRANLARA DÖNÜYOR

Cansu Dere, dört yıllık aranın ardından yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncunun yeni adresi NOW ekranlarında yayınlanacak Mavi Orkide dizisi olacak. 

Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?

Projenin hazırlık süreci ise Yasak Elma dizisinin yapım şirketi Medyapım ile senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeniden bir proje çekmek için bir araya gelmesiyle başladı.

Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?

Ancak ekip, daha sonra bu fikri değiştirerek yepyeni bir hikâye hazırlamaya karar verdi. Gelen ilk bilgilere göre dizinin adı, doğada nadir bulunan çiçeklerden biri olan “Mavi Orkide” olarak belirlendi. 

Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?

Cansu Dere’nin dört yıl sonra hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Yeni dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihiyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki süreçte netleşecek.

CANSU DERE MAVİ ORKİDE DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Cansu Dere’nin yeni dizisi Mavi Orkide ile ekranlara dönmeye hazırlanması, oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin başrolü için Cansu Dere’nin adı geçiyor. Ezel, Anne, Şahsiyet ve Sıla gibi Türk dizi tarihine damga vuran yapımlarda başrol üstlenen başarılı oyuncu, son olarak Sadakatsiz dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Cansu Dere 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Mavi Orkide’nin başrol kadın oyuncu Cansu Dere hangi rolü oynayacak?

Dört yılın ardından yeniden dizi setlerine dönmesi beklenen Dere’nin Mavi Orkide’de hangi karakteri oynayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni projenin oyuncunun kariyerinde nasıl bir rol oynayacağı merak edilirken, dizinin başrol karakterinin özellikleri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

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ETİKETLER
#Cansu Dere
#melis civelek
#medyapım
#NOW
#Diziler
#Mavi Orkide
#Mavi Kadin
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