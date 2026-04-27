Özetle

HABERİN ÖZETİ İsmail Demirci ve Cansu Dere oynuyor! Portekiz Aşkı geliyor Sinemaseverlerin merakla beklediği, Türkiye ve Portekiz arasındaki ilk uluslararası iş birliği olan 'Portekiz Aşkı' filmi, İsmail Demirci, Cansu Dere ve Diogo Margado'yu bir araya getiriyor. Film, Cansu Dere'nin canlandırdığı Yasemin karakterinin ihanete uğradıktan sonra Portekiz'e kaçışını ve burada Jose ile tanışmasını konu alıyor. 'Aşkın dili yoktur' mottosuyla yola çıkan film, iki farklı kültürü ortak bir duyguda buluşturmayı amaçlıyor. Başrollerde Cansu Dere (Yasemin) ve İsmail Demirci (Yaman) yer alıyor. Film, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 Mayıs 2026'da Türkiye'de vizyona girecek. Yönetmenliğini İsmail Şahin'in üstlendiği filmin yapımcılığını Diopter Film ve G-NR Film gerçekleştiriyor.

İSMAİL DEMİRCİ VE CANSU DERE OYNUYOR!

Son zamanlarda dizi ve film alanlarında ortak yapımlar oldukça dikkat çekici oluyor. Uluslararası alanda yapılan bu filmler hem oyuncuları hem de konularıyla gündemdekini yerini almayı başarıyor. Bu yapımlardan biri de Cansu Dere, İsmail Demirci ve Diogo Margado’yu bir araya getiren Portekiz Aşkı filmi oldu.

Özellikle de İsmail Demirci ve Cansu Dere’nin oynadığı yapım, oldukça dikkat çekerek gündemdeki yerini alıyor. Cansu Dere, Yasemin rolündeyken İsmail Demirci, Yaman karakteriyle ekranlara gelecek.

Portekizli aktör, Diogo Morgado’nun da yer aldığı Portekiz Aşkı, ‘Aşkın dili yoktur’ mottosuyla yola çıkan yapım olurken, iki farklı kültürü ortak bir duygu da buluşturuyor. Film, Birsen Altuntaş’ın haberine göre 8 Mayıs 2026’da Türkiye’de vizyona girecek.

PORTEKİZ AŞKI GELİYOR

Portekiz Aşkı filmi Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleştirilen ilk yapım özelliği taşıyor. Portekiz Aşkı filminde hayal kırıklıklarına rağmen aşka olan inancını kaybetmeyen ve geçmişi geride bırakan Yasemin’in hikayesini anlatıyor.

Kurumsal bir dünyada kendine kusursuz bir düzen kurduğunu düşünen Yasemin karakteri özel hayatında meydana gelen durumlarla çalkantılı bir döneme adım atar. Film, Yasemin’in hayatını merkeze alırken uzun zamandır birlikte oturduğu ve güven duyduğu nişanlısı Yaman tarafından ihanete uğramasıyla hayatının en kötü zamanlarını geçirir.

Bu sarsıcı olayın ardından, dışarıdan kusursuz görünen hayatı geride bırakmaya karar verir. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Çünkü valizini ve parasını kaybeder. Arkadaşı sayesinde Portekiz’de kendine kalacak bir yer bulurken, Jose adında bir adamla evi paylaşmak zorunda kalır.

Yasemin ve Jose’nin evi ortak kullanmaları Yasemin için her şeyi daha karmakarışık eder. Bu yolculuk onun için yalnızca kaçış değildir, kendini tekrardan bulduğu bir dönüşüm hikayesi olur. Diopter Film ve G-NR Film iş birliğiyle seyirci karşısına çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda İsmail Şahin oturuyor.