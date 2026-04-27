Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

İsmail Demirci ve Cansu Dere oynuyor! Portekiz Aşkı geliyor

İsmail Demirci, Cansu Dere ve Diogo Margado’nun başrollerini paylaştıkları ‘Portekiz Aşkı’ seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Uluslararası iş birliği olan Portekiz Aşkı, Türk sinemasında bir ilk olma özelliği taşıyarak gündem oluyor. Özellikle de güzel oyuncu Cansu Dere’nin hayranları tarafından heyecanla beklenen film, Lizbon’un masalsı dünyasına adım attıracak. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:49

Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği ‘Portekiz Aşkı’ filmi , ve Diogo Margado’yu bir araya getirdi. Seyircisi ile buluşmaya gün sayan film, uluslararası sinema alanında ilk kez iş birliği olma özelliği taşıyor. Başarılı oyuncular Cansu Dere ve Diogo Margado bir araya getiren Portekiz Aşkı filminde ünlü oyuncu İsmail Demirci’de yer alıyor. Hem hikayesi hem de estetik görselliği ile dikkat çeken Portekiz Aşkı, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Sinemaseverlerin merakla beklediği, Türkiye ve Portekiz arasındaki ilk uluslararası iş birliği olan 'Portekiz Aşkı' filmi, İsmail Demirci, Cansu Dere ve Diogo Margado'yu bir araya getiriyor.
Film, Cansu Dere'nin canlandırdığı Yasemin karakterinin ihanete uğradıktan sonra Portekiz'e kaçışını ve burada Jose ile tanışmasını konu alıyor.
'Aşkın dili yoktur' mottosuyla yola çıkan film, iki farklı kültürü ortak bir duyguda buluşturmayı amaçlıyor.
Başrollerde Cansu Dere (Yasemin) ve İsmail Demirci (Yaman) yer alıyor.
Film, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 Mayıs 2026'da Türkiye'de vizyona girecek.
Yönetmenliğini İsmail Şahin'in üstlendiği filmin yapımcılığını Diopter Film ve G-NR Film gerçekleştiriyor.
İSMAİL DEMİRCİ VE CANSU DERE OYNUYOR!

Son zamanlarda dizi ve film alanlarında ortak yapımlar oldukça dikkat çekici oluyor. Uluslararası alanda yapılan bu filmler hem oyuncuları hem de konularıyla gündemdekini yerini almayı başarıyor. Bu yapımlardan biri de Cansu Dere, İsmail Demirci ve Diogo Margado’yu bir araya getiren Portekiz Aşkı filmi oldu.

Özellikle de İsmail Demirci ve Cansu Dere’nin oynadığı yapım, oldukça dikkat çekerek gündemdeki yerini alıyor. Cansu Dere, Yasemin rolündeyken İsmail Demirci, Yaman karakteriyle ekranlara gelecek.

Portekizli aktör, Diogo Morgado’nun da yer aldığı Portekiz Aşkı, ‘Aşkın dili yoktur’ mottosuyla yola çıkan yapım olurken, iki farklı kültürü ortak bir duygu da buluşturuyor. Film, Birsen Altuntaş’ın haberine göre 8 Mayıs 2026’da Türkiye’de vizyona girecek.

PORTEKİZ AŞKI GELİYOR

Portekiz Aşkı filmi Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleştirilen ilk yapım özelliği taşıyor. Portekiz Aşkı filminde hayal kırıklıklarına rağmen aşka olan inancını kaybetmeyen ve geçmişi geride bırakan Yasemin’in hikayesini anlatıyor.

Kurumsal bir dünyada kendine kusursuz bir düzen kurduğunu düşünen Yasemin karakteri özel hayatında meydana gelen durumlarla çalkantılı bir döneme adım atar. Film, Yasemin’in hayatını merkeze alırken uzun zamandır birlikte oturduğu ve güven duyduğu nişanlısı Yaman tarafından ihanete uğramasıyla hayatının en kötü zamanlarını geçirir.

Bu sarsıcı olayın ardından, dışarıdan kusursuz görünen hayatı geride bırakmaya karar verir. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Çünkü valizini ve parasını kaybeder. Arkadaşı sayesinde Portekiz’de kendine kalacak bir yer bulurken, Jose adında bir adamla evi paylaşmak zorunda kalır.

Yasemin ve Jose’nin evi ortak kullanmaları Yasemin için her şeyi daha karmakarışık eder. Bu yolculuk onun için yalnızca kaçış değildir, kendini tekrardan bulduğu bir dönüşüm hikayesi olur. Diopter Film ve G-NR Film iş birliğiyle seyirci karşısına çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda İsmail Şahin oturuyor.

ETİKETLER
#İsmail Demirci
#cansu dere
#Diogo Morgado
#Portekiz Aşkı
#Uluslararası Yapım
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.