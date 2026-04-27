Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ömür Usta dizisi ne zaman başlıyor? Ömür Usta dizisi nerede yayınlanacak?

Ömür Usta dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Ömür Usta, etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekerek merakla bekleniyor. Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan Ömür Usta, ne zaman başlayacağı ve nerede yayınlanacağıyla da merak ediliyor. Arama motorların Ömür Usta hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor. Peki, Ömür Usta dizisi ne zaman başlıyor? Ömür Usta dizisi nerede yayınlanacak? İşte detaylar…

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:11
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:11

Ay Yapım imzalı Ömür Usta, çok yakında sete çıkıyor. İddialı projeler arasında yer alan Ömür Usta, merakla bekleniyor. Uzun bir zamandır hazırlıkları devam eden Ömür Usta dizisi, yeni sezonda dikkat çeken yapımlardan biri haline geliyor. Başrolünde başarılı isimler yer alırken henüz yayınlanmadan merakla takip edilen yapımlardan biri oluyor. Arama motorlarında dizinin ne zaman başlayacağı ve nerede yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki, Ömür Usta dizisi ne zaman başlıyor? Ömür Usta dizisi nerede yayınlanacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Ay Yapım imzalı, Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen 'Ömür Usta' dizisi NOW TV'de ekranlara gelecek.
Dizi, Temmuz ayından sonra sete çıkacak.
'Ömür Usta' dizisi Eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.
Dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstleniyor.
Senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor.
Dizide Nurgül Yeşilçay, Enes Koçak ve Gonca Yuslateri gibi isimler yer alacak.
ÖMÜR USTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda başarılı isimlerin yer aldığı Ömür Ustası dizisi, yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Ömür Usta, yeni yayın dönemi için izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir de çalışmalarına devam eden Ömür Usta dizisi, izleyicinin karşısına çıkmayı bekliyor.

Ünlü oyuncu ’ın yer alacağı Ömür Usta, kış aylarında seyirciyle buluşması planlanıyordu. Ancak ön hazırlığına zaman ayıran dizi yeni sezona ertelenmiştir. Bu sebeple de hazırlıklara devam edilmiştir. Uzun zamandır hazırlıklarıyla uzun süredir beklenen Ömür Usta, sete çıkıyor.

Hazırlıklarıyla uzun süredir devam edilen proje Ömür Usta için geri sayım başlamışken, etkileyici hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İddialı yapımların içerisinde en çok ses getireceği düşünülen yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla merak edilen Ömür Usta, Temmuz ayından sonra başlaması planlanıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

’de yayınlanacak olan Ömür Usta dizisi, izleyici arasında en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında sete çıkacağı öğrenilen Ömür Usta, Hilal Saral’ın yönetmenliğinde çekilecek.

Çağla Kızılelma’nın kaleminden çıkan Ömür Usta, Eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. Ömür Usta dizisinde eşi ekmek almak için evden çıkmasıyla bir daha eve dönmemesini ekranlara getirecek.

Tamirci Ömür’ün çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesi etkileyici bir dille ekranlara gelerek izleyicinin dikkatini çekecek. Nurgül Yeşilçay’ın başrolünde olduğu Ömür Usta’ya genç kuşağın yetenekli isimlerinden Enes Kolçak yer alacak. Etkileyici hikayesiyle ekran önüne gelecek olan dizinin oyuncuları da araştırılıyor.

Şimdiye kadar Nurgül Yeşilçay, Enes Koçak ve Gonca Yuslateri oynayacak. Oyuncu seçimleri devam eden Ömür Usta dizisi başarılı isimlerle ve etkileyici hikayesiyle sevilerek takip edilen yapımlardan biri olacak gibi görünüyor.

