NOW kanalının en güçlü projelerinden biri olan Yeraltı dizisi, iddialı oyuncu kadrosu ve akıp giden sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin bir numaralı dizisi haline geliyor. Çarşamba akşamlarının severek takip edilen dizilerinden olan Yeraltı, aksiyonsever tüm izleyicileri ekran başına kilitler iken; sosyal medyada Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından birine yönelik ortaya atılan bir iddia dizinin gündemini karıştırdı. Henüz tam tarihi netleşmese de Haziran ayında sezon finaline gideceği öne sürülen Yeraltı dizisinde, etkili ve akıllarda kalıcı bir final için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. Peki Yeraltı dizisi ile ilgili ortaya atılan bomba iddia neydi? Yeraltı dizisi sezon finalinde ne olacak? İşte Yeraltı dizisinin gündemini sarsacak o iddia...

HABERİN ÖZETİ Devrim Özkan, Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu? Yeraltı dizisinin sezon finalinde Ceylan için veda vakti mi? NOW kanalında yayınlanan Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından Devrim Özkan'ın (Ceylan karakteri) ikinci sezonda olmayacağına dair çıkan bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Yeraltı dizisi, iddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin Haziran ayında sezon finaline gideceği öne sürülüyor. Sosyal medyada, dizide 'Ceylan' karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın ikinci sezonda yer almayacağına dair bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia üzerine Devrim Özkan'ın hayranları arasında farklı görüşler oluştu. Geçmişte dizinin setinde Deniz Can Aktaş'ın partner olarak Sultan'ı (Sümeyye Aydoğan) seçmesi üzerine Ceylan'ı (Devrim Özkan) oynayan Özkan ile Aydoğan arasında bir kavga çıktığı iddia edildi.

YERALTI DİZİSİ SEZON FİNALİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Birbirinden iddialı oyuncu kadrosu ve performanslarıyla adından bahsettiren Yeraltı dizisi ile ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

Dizide 'Ceylan' karakteriyle ekrana gelen oyuncu Devrim Özkan, çekici güzelliği ve başarılı oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeker iken; sosyal medyada bir paylaşım sayfasında öne sürülen iddia kafa karıştırdı.

CEYLAN, YERALTI 2. SEZONDA OLMAYACAK MI? CEYLAN, YERALTI DİZİSİNE VEDA MI EDİYOR?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü saldırıdan sonra aksiyon, suç ve silahların konuştuğu tüm diziler gibi Yeraltı dizisinin senaryosunda da değişikliğe gidilmiş ve dizi sahnelerinde birtakım düzenlemeler yapılmıştı.

Gençlere kötü örnek olmaması amacıyla fragmanlardan ve bölümlerden çıkarılan silahlı sahnelerden sonra da büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam edilen Yeraltı dizisi ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

Haziran ayında NOW ekranlarına kısa bir molaya girmesi beklenen Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan'ın ikinci sezonda oynamaycağı öne sürüldü.

Dizinin en önemli kilit karakterlerinden biri olan 'Ceylan'ı üstlenen Devrim Özkan'ın diziden ayrılabileceğine yönelik öne sürülen haberler karşısında Özkan hayranları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeraltı dizisinin sıkı takipçilerinden bazıları; 'Eğer Ceylan diziden ayrılırsa diziyi daha fazla izlemeye gerek yok', 'Ceylan'sız Yeraltı olmaz', 'Ceylan diziden ayrılmasın nolur' gibi yorumlarda bulunurken; diğerleri ise 'evet bencede Ceylan, Ali Haydarla Sultan arasından çekilsin artık', 'Sultanla Ali Haydar devam etsin bencede Ceylan'a gerek yok' gibi yorumlarda bulunuldu.

DEVRİM ÖZKAN'IN YERALTI DİZİSİNDEN AYRILACAĞI KESİNLEŞTİ Mİ?

Sosyal medyada Yeraltı dizisinin sezon finaline yönelik ortaya atılan bomba iddia, Devrim Özkan'ın fanları arasında kısa zamanda deprem etkisi oluştururken ünlü oyuncudan konuya yönelik herhangi bir paylaşım ya da açıklama henüz bulunmuyor.

Ancak geçtiğimiz aylarda Yeraltı dizisi setinde çıkan bir kriz hatırlanacak olursa, iddialara göre; Deniz Can Aktaş'a partnerlik yapılması için Ceylan'la mı yoksa Sultan'la mı devam edilmesi istendiği sorulunca Aktaş, Sultan'ı oynayan Sümeyye Aydoğan'ı seçmiş ve Aydoğan ile Özkan arasında büyük bir kavga çıkmıştı.

Tüm bu iddialar da göz önünde bulundurulduğunda; izleyicileri ters köşe edecek etkili bir final sahnesi için diziden Ceylan'ın ayrılabileceği kuvvetli bir ihtimal olmaktadır. Yeraltı dizisinin sürpriz sezon finali için izleyiciler arasında ise bekleyiş sürmeye devam ediyor...