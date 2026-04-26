Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar dizisi son bölüm nereden izlenir?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, her hafta yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri kendine bağlamaya devam ediyor. Başrolünde Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın buluştuğu Güller ve Günahlar'ın son bölümünde; heyecan ve gerilim hat safhaya çıkmışken dizinin en heyecanlı sahnesinde sona ermesi, izleyicilerin yeni bölümde karşılaşacakları gelişmelere dair meraklarını arttırdı. Berrak'ın Serhat'ı elde edebilmek için elindeki tüm kozlarını kullanması ve bunu Zeynep'in gözünde en güçlü isim olan Kader'den yana kullanması Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümü nereden izlenebilir? İşte Güller ve Günahlar dizisine yönelik merak edilen tüm detaylar...
Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, dün akşam 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.
Güller ve Günahlar dizisinin son bölümündeki çarpıcı sahneler, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceğinin ipuçlarını verirken izleyiciler dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü şimdiden iple çekmeye başladı.
Özellikle de Serhat'ın Zeynep için attığı adımlara karşılık, Zeynep'in hala kendi içinde yaşadığı çatışma hikayeyi daha kritik bir dönemece sokacak iken izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanı için arama motoruna yöneldi. Peki Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragman yayında mı?
25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı (dün) Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler gözlerini dizinin 27. bölüm fragmanına doğru çevirdi.
Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı ise henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni bölüm fragmanının kısa zaman içerisinde dizinin resmi web sitesi ve Instagram hesabı üzerinden izleyiciyle paylaşılması bekleniyor.
Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar'ın son bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ya da yeniden seyretmek isteyenler; kanalın resmi internet sitesinde bölümün tamamını bulup izleyebilir.
Serhat, bir şekilde yolunu bulup Zeynep'i hapse girmekten kurtarır. Şimdi ki asıl amacı ise Nejat'ı tamamen saf dışı bırakarak sevkiyat planı yapmaktır.
Kader'in velayetini kendi üzerine alan Berrak, Serhat'ı yeniden kazanabilmek için Zeynep'e karşı en güçlü silahı olan Kader'i kullanır. Kader'in Berrak'ta kaldığı her dakika Zeynep'e zulüm gibi geçmektedir ve yanında olamadığı için büyük bir çaresizlik içindedir.
Berrak'ın öne sürdüğü büyük teklif ise Zeynep'in aklını karıştırmaya yetecektir. Bakalım Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde Zeynep, Serhat'ı mı yoksa Kader'i mi seçecek?