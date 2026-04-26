Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, her hafta yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri kendine bağlamaya devam ediyor. Başrolünde Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın buluştuğu Güller ve Günahlar'ın son bölümünde; heyecan ve gerilim hat safhaya çıkmışken dizinin en heyecanlı sahnesinde sona ermesi, izleyicilerin yeni bölümde karşılaşacakları gelişmelere dair meraklarını arttırdı. Berrak'ın Serhat'ı elde edebilmek için elindeki tüm kozlarını kullanması ve bunu Zeynep'in gözünde en güçlü isim olan Kader'den yana kullanması Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümü nereden izlenebilir? İşte Güller ve Günahlar dizisine yönelik merak edilen tüm detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar dizisi son bölüm nereden izlenir? Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölümü merakla beklerken, 27. bölüm fragmanının henüz yayınlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Güller ve Günahlar dizisi 25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı 26. bölümüyle ekrana geldi. Serhat, Zeynep'i hapisten kurtardı ve Nejat'ı saf dışı bırakıp sevkiyat planı yapmayı hedefliyor. Berrak, Kader'in velayetini alarak Serhat'ı yeniden kazanmak için Zeynep'i Kader üzerinden köşeye sıkıştırıyor. Güller ve Günahlar dizisinin 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin 26. bölümü Kanal D'nin resmi internet sitesinden izlenebilir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, dün akşam 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

Güller ve Günahlar dizisinin son bölümündeki çarpıcı sahneler, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceğinin ipuçlarını verirken izleyiciler dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü şimdiden iple çekmeye başladı.

Özellikle de Serhat'ın Zeynep için attığı adımlara karşılık, Zeynep'in hala kendi içinde yaşadığı çatışma hikayeyi daha kritik bir dönemece sokacak iken izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanı için arama motoruna yöneldi. Peki Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragman yayında mı?

25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı (dün) Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler gözlerini dizinin 27. bölüm fragmanına doğru çevirdi.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm fragmanı ise henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni bölüm fragmanının kısa zaman içerisinde dizinin resmi web sitesi ve Instagram hesabı üzerinden izleyiciyle paylaşılması bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 26. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar'ın son bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ya da yeniden seyretmek isteyenler; kanalın resmi internet sitesinde bölümün tamamını bulup izleyebilir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? GÜLLER VE GÜNAHLAR 26. BÖLÜM ÖZETİ:

Serhat, bir şekilde yolunu bulup Zeynep'i hapse girmekten kurtarır. Şimdi ki asıl amacı ise Nejat'ı tamamen saf dışı bırakarak sevkiyat planı yapmaktır.

Kader'in velayetini kendi üzerine alan Berrak, Serhat'ı yeniden kazanabilmek için Zeynep'e karşı en güçlü silahı olan Kader'i kullanır. Kader'in Berrak'ta kaldığı her dakika Zeynep'e zulüm gibi geçmektedir ve yanında olamadığı için büyük bir çaresizlik içindedir.

Berrak'ın öne sürdüğü büyük teklif ise Zeynep'in aklını karıştırmaya yetecektir. Bakalım Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde Zeynep, Serhat'ı mı yoksa Kader'i mi seçecek?