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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:15

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

Tabii platformunda yeni sezonun dizileri paylaşılırken, en çok dikkat çeken proje Binbir Gece Masalları dizisi oldu. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş kısa sürede dolaşıma girerken seyirciler Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:15

ve ’un geçen yıl yayını ertelenen 30 bölümlük “” dizisi için bekleyiş başladı. Cansu Dere'nin afişinde tek yer alması dikkat çekerken, dizinin hangi platformda yayınlanacağı da belli oldu.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Binbir Gece Masalları, platformunda yayınlanacak. Fragmanı kısa sürede viral olurken, kadro da oldukça beğenildi. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş, beğeni yağmuruna tutuldu. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı. "Yakında" notu ile yayınlanna fragman dikkat çekti.

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan yeni projenin afişi ise yayınlandı. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken bölüm sayıları da öğrenildi. 3 sezon toplam 30 bölüm olarak planlanan dizinin yayınlanacağı tarih henüz duyurulmadı.

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

BİNBİR GECE MASALLARI TABİİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

1. Cansu Dere – Şehrazat
2. İbrahim Çelikkol – Şah Şehriyar
3. Nazan Kesal – Fatma
4. Özgür Çevik
5. Didem Balçın – Cadı
6. Osman Alkaş – Kör Masalcı

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

7. Erdem Kaynarca
8. Hakan Vanlı
9. Selin Türkmen – Dünyazad
10. Fatih Ayhan – Şahzaman
11. Güneş Hayat
12. Nazlı Senem Ünal – Azimet
13. Şahin Ergüney
14. Rüzgâr Aksoy – Yunus
15. İpek Arkan
16. Yağmur Öztürk
17. Sevinç Gürşen Kıranlı

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ETİKETLER
#tabii
#ibrahim çelikkol
#Cansu Dere
#binbir gece masalları
#TRT
#Diziler
#Mavi Kadin
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