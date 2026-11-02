Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un geçen yıl yayını ertelenen 30 bölümlük “Binbir Gece Masalları” dizisi için bekleyiş başladı. Cansu Dere'nin afişinde tek yer alması dikkat çekerken, dizinin hangi platformda yayınlanacağı da belli oldu.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Binbir Gece Masalları, tabii platformunda yayınlanacak. Fragmanı kısa sürede viral olurken, kadro da oldukça beğenildi. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş, beğeni yağmuruna tutuldu. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı. "Yakında" notu ile yayınlanna fragman dikkat çekti.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan yeni projenin afişi ise yayınlandı. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş sosyal medyada oldukça konuşuldu.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken bölüm sayıları da öğrenildi. 3 sezon toplam 30 bölüm olarak planlanan dizinin yayınlanacağı tarih henüz duyurulmadı.

BİNBİR GECE MASALLARI TABİİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

1. Cansu Dere – Şehrazat

2. İbrahim Çelikkol – Şah Şehriyar

3. Nazan Kesal – Fatma

4. Özgür Çevik

5. Didem Balçın – Cadı

6. Osman Alkaş – Kör Masalcı

7. Erdem Kaynarca

8. Hakan Vanlı

9. Selin Türkmen – Dünyazad

10. Fatih Ayhan – Şahzaman

11. Güneş Hayat

12. Nazlı Senem Ünal – Azimet

13. Şahin Ergüney

14. Rüzgâr Aksoy – Yunus

15. İpek Arkan

16. Yağmur Öztürk

17. Sevinç Gürşen Kıranlı