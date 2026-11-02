Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlayacak, başlıyor? Binbir Gece Masalları hangi platformda, oyuncuları kim?

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İstanbul
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un geçen yıl yayını ertelenen 30 bölümlük “Binbir Gece Masalları” dizisi için bekleyiş başladı. Cansu Dere'nin afişinde tek yer alması dikkat çekerken, dizinin hangi platformda yayınlanacağı da belli oldu.
Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Binbir Gece Masalları, tabii platformunda yayınlanacak. Fragmanı kısa sürede viral olurken, kadro da oldukça beğenildi. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş, beğeni yağmuruna tutuldu. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı. "Yakında" notu ile yayınlanna fragman dikkat çekti.
TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan yeni projenin afişi ise yayınlandı. Cansu Dere'nin yer aldığı afiş sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken bölüm sayıları da öğrenildi. 3 sezon toplam 30 bölüm olarak planlanan dizinin yayınlanacağı tarih henüz duyurulmadı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
1. Cansu Dere – Şehrazat
2. İbrahim Çelikkol – Şah Şehriyar
3. Nazan Kesal – Fatma
4. Özgür Çevik
5. Didem Balçın – Cadı
6. Osman Alkaş – Kör Masalcı
7. Erdem Kaynarca
8. Hakan Vanlı
9. Selin Türkmen – Dünyazad
10. Fatih Ayhan – Şahzaman
11. Güneş Hayat
12. Nazlı Senem Ünal – Azimet
13. Şahin Ergüney
14. Rüzgâr Aksoy – Yunus
15. İpek Arkan
16. Yağmur Öztürk
17. Sevinç Gürşen Kıranlı